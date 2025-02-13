Новостройка или вторичка? 90% покупателей жалеют о выборе — вот почему

Приобретение квартиры — серьезное решение, и один из главных вопросов заключается в том, что выбрать: новостройку или вторичное жилье? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать перед покупкой.
Чистота сделки
Новое жилье не имеет истории владения, а значит, исключены проблемы с документами, долгами предыдущих владельцев и возможными претензиями их родственников.
Современные технологии и коммуникации
В новостройках уже установлены:
Свободная планировка
Современные квартиры предлагают разнообразные варианты планировок, которые невозможно было представить в советские времена. В отличие от старого жилья, где перепланировка может быть сложной или даже невозможной, новостройки дают больше возможностей для зонирования пространства.
Благоустроенная территория
Новые жилые комплексы изначально проектируются с удобной парковкой, детскими и спортивными площадками, благоустроенными дворами.
Психологический комфорт
Быть первым владельцем жилья — особое ощущение. Нет необходимости задумываться о том, кто жил здесь до вас и какие воспоминания оставила квартира у прежних владельцев.
Риски, связанные с застройщиком
Важно изучить репутацию строительной компании, чтобы не столкнуться с долгостроем или некачественными материалами.
Не всегда развитая инфраструктура
В некоторых районах новостройки появляются быстрее, чем социальные объекты. Может потребоваться время, чтобы в пешей доступности появились школы, детские сады, магазины и поликлиники.
Ремонт с нуля
Если квартира сдается без отделки, придется сразу вкладываться в ремонт. В этом плане вторичное жилье иногда выигрывает, так как может быть полностью готовым к заселению.
Выбор между новостройкой и вторичным жильем зависит от личных предпочтений, бюджета и приоритетов. Какой вариант вам ближе?
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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