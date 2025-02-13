Новостройка или вторичка? 90% покупателей жалеют о выборе — вот почему

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приобретение квартиры — серьезное решение, и один из главных вопросов заключается в том, что выбрать: новостройку или вторичное жилье? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать перед покупкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Преимущества новостроек

Чистота сделки

Новое жилье не имеет истории владения, а значит, исключены проблемы с документами, долгами предыдущих владельцев и возможными претензиями их родственников.

Современные технологии и коммуникации

В новостройках уже установлены:

пластиковые стеклопакеты,

приборы учета газа, воды и отопления,

современные лифты (в отличие от старого фонда, где их может не быть вовсе).

Свободная планировка

Современные квартиры предлагают разнообразные варианты планировок, которые невозможно было представить в советские времена. В отличие от старого жилья, где перепланировка может быть сложной или даже невозможной, новостройки дают больше возможностей для зонирования пространства.

Благоустроенная территория

Новые жилые комплексы изначально проектируются с удобной парковкой, детскими и спортивными площадками, благоустроенными дворами.

Психологический комфорт

Быть первым владельцем жилья — особое ощущение. Нет необходимости задумываться о том, кто жил здесь до вас и какие воспоминания оставила квартира у прежних владельцев.

Минусы новостроек

Риски, связанные с застройщиком

Важно изучить репутацию строительной компании, чтобы не столкнуться с долгостроем или некачественными материалами.

Не всегда развитая инфраструктура

В некоторых районах новостройки появляются быстрее, чем социальные объекты. Может потребоваться время, чтобы в пешей доступности появились школы, детские сады, магазины и поликлиники.

Ремонт с нуля

Если квартира сдается без отделки, придется сразу вкладываться в ремонт. В этом плане вторичное жилье иногда выигрывает, так как может быть полностью готовым к заселению.

Выбор между новостройкой и вторичным жильем зависит от личных предпочтений, бюджета и приоритетов. Какой вариант вам ближе?

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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