Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом

Приобретение кухонной мебели — ответственное дело, требующее точных расчетов и продуманного подхода. Ошибки на этапе планирования могут привести к тому, что гарнитур просто не впишется в пространство или не прослужит долго. Разбираем ключевые моменты, которые стоит учитывать перед покупкой.
Большинство людей заказывают кухонный гарнитур после ремонта, но правильнее сделать это заранее.
Важно учесть:
Если сначала выбрать кухню, а потом делать ремонт, можно избежать ситуации, когда гарнитур не помещается в отведенное место.
Различают клееные и сборные кухни:
Как отличить материалы? Нужно снять дверцу, отвернуть петлю и посмотреть на срез:
Грамотный подход к выбору кухни позволит избежать неприятных сюрпризов и сделать пространство удобным и стильным.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.