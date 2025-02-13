Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приобретение кухонной мебели — ответственное дело, требующее точных расчетов и продуманного подхода. Ошибки на этапе планирования могут привести к тому, что гарнитур просто не впишется в пространство или не прослужит долго. Разбираем ключевые моменты, которые стоит учитывать перед покупкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

Когда лучше покупать кухню?

Большинство людей заказывают кухонный гарнитур после ремонта, но правильнее сделать это заранее.

Важно учесть:

размеры пространства, включая подоконники, розетки, ниши, углы;

расположение коммуникаций (водопровод, газ, электрика);

сроки изготовления мебели.

Если сначала выбрать кухню, а потом делать ремонт, можно избежать ситуации, когда гарнитур не помещается в отведенное место.

Какой каркас выбрать?

Различают клееные и сборные кухни:

Клееные — относятся к премиальному сегменту, но не подлежат разборке и повторной сборке.

Сборные (бескаркасные) — более мобильны, подходят для тех, кто часто переезжает. Однако многократная сборка и разборка может ослабить конструкцию, особенно если она выполнена из ДСП.

Какой фасад лучше: МДФ или ДСП?

МДФ — более долговечный, устойчив к влаге, реже деформируется.

ДСП — дешевле, но чувствителен к влаге и может набухать.

Как отличить материалы? Нужно снять дверцу, отвернуть петлю и посмотреть на срез:

если основа спрессованные опилки — это ДСП;

если материал похож на плотный картон — это МДФ.

Грамотный подход к выбору кухни позволит избежать неприятных сюрпризов и сделать пространство удобным и стильным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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