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Бревенчатый дом – выгодное вложение или дорогая ошибка? Разбираем мифы

3:26
Недвижимость

Строительство домов из бревна снова набирает популярность. Однако вокруг такого жилья существует множество мифов, которые могут ввести в заблуждение. Разбираем самые распространенные стереотипы и выясняем, какие из них далеки от реальности.

Уютный вечер
Фото: https://www.freepik.com
Уютный вечер

1. Бревенчатый дом строится очень долго

Считается, что на возведение деревянного дома уходит много времени. Однако дома из оцилиндрованного бревна собираются достаточно быстро. Все детали заранее изготавливаются на производстве, после чего остаётся только собрать сруб на подготовленном фундаменте. Больше времени занимает строительство дома из рубленного бревна, но даже в этом случае сроки будут короче, чем при возведении кирпичного здания.

2. Бревенчатый дом требует мощного фундамента

На самом деле, деревянный дом гораздо легче кирпичного и не нуждается в массивном фундаменте. Для таких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты или винтовые сваи. Даже большие дома из бревна (площадью свыше 200 м²) можно возводить без глубокого фундамента.

3. Деревянный дом сложно утеплить

Считается, что без дополнительного утепления зимой в таком доме холодно. Однако древесина обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При правильном монтаже сруба и использовании теплых углов ("в чашу" или "норвежский замок") потери тепла минимальны.

4. Бревенчатый дом сложнее застраховать

Миф о том, что деревянные дома сложнее страховать, не подтверждается практикой. Страховые компании не делают различий между разными материалами — стоимость полиса зависит в первую очередь от расположения и площади постройки. При этом бревенчатые стены, обработанные антипиренами, имеют высокую защиту от возгорания.

5. Дерево подвержено вредителям

Современные антисептические пропитки надежно защищают древесину от насекомых и гниения. Дополнительный профилактический осмотр и обновление защитного слоя позволяют минимизировать риск повреждений.

6. Бревенчатый дом не требует ухода

Часто приводят в пример деревянные постройки, которым сотни лет, но забывают, что их регулярно обслуживали. Чтобы продлить срок службы дома, важно:

  • Обеспечить защиту нижнего венца от влаги.
  • Использовать качественные уплотнители при сборке.
  • Делать свес крыши не менее 60 см, чтобы защитить стены от осадков и солнца.
  • Проводить обработку огнебиозащитными составами раз в 3-5 лет.

7. Бревенчатый дом — самый бюджетный вариант

Небольшая дача из окоренного бревна действительно может обойтись недорого. Но если речь идет о полноценном загородном доме, то стоимость качественного леса, обработки, отделки и транспортировки может быть высокой. Однако есть и плюсы: можно сэкономить на утеплении, фасадной отделке и внутренней облицовке, так как дерево само по себе обладает эстетической привлекательностью.

Таким образом, бревенчатые дома имеют множество преимуществ, но требуют грамотного подхода к строительству и уходу.

Уточнения

Бревно́ — круглый сортимент лесоматериала для использования в круглом виде, за исключением тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев, или в качестве сырья для получения пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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