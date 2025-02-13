Не выбрасывайте остатки обоев! Вот что из них можно сделать

После ремонта часто остаются рулоны обоев, которые жалко выбросить, но и хранить их бессмысленно. Вместо того чтобы прятать остатки в шкаф, можно использовать их для стильного декора.
Оформление мебели
Обои отлично подходят для обновления шкафов, комодов и даже холодильника. Особенно хорошо смотрятся виниловые, моющиеся или самоклеящиеся покрытия. Если остались только бумажные — просто покройте их лаком или клеем ПВА для защиты.
Декор полок, ящиков и стеллажей
Внутренние стенки открытых шкафов, выдвижные ящики и полки можно оклеить обоями. Это моментально преображает интерьер.
Создание панно и аппликаций
Остатки обоев можно использовать для создания настенных композиций. Можно выбрать однотонное оформление или сделать лоскутный рисунок, но важно не переусердствовать, чтобы не создать визуальный хаос.
Украшение лестницы
Если в доме есть лестница, можно оклеить пространство под ступенями. Для этого подойдут влагостойкие и фактурные обои.
Таким способом можно не только сэкономить, но и добавить оригинальности интерьеру, превратив простые вещи в стильные элементы декора.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.