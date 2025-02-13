Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет пышного цветения: эти растения не требуют раскисления грунтач
Морщины и второй подбородок? Ошибка, которая ускоряет старение
Госдума поддержала законопроект о выдаче микрокредитными организациями ипотечных займов
Топ-6 ошибок в интимной жизни мужчин и женщин: мнение сексолога
Бревенчатый дом – выгодное вложение или дорогая ошибка? Разбираем мифы
АИ-100 в твой мотор – как дорогой кофе в термос: приятно, но бесполезно
Нельзя рычать на собаку: ошибка, которая портит отношения с питомцем
Одежда теряет вид после стирки: как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли цвет и форму
Сокращения продолжаются. Государственный департамент США уведомил посольства о необходимости начать подготовку к сокращению сотрудников

Не выбрасывайте остатки обоев! Вот что из них можно сделать

1:22
Недвижимость

После ремонта часто остаются рулоны обоев, которые жалко выбросить, но и хранить их бессмысленно. Вместо того чтобы прятать остатки в шкаф, можно использовать их для стильного декора.

обои
Фото: Flickr.com by romana klee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
обои

Как дать остаткам обоев вторую жизнь?

Оформление мебели

Обои отлично подходят для обновления шкафов, комодов и даже холодильника. Особенно хорошо смотрятся виниловые, моющиеся или самоклеящиеся покрытия. Если остались только бумажные — просто покройте их лаком или клеем ПВА для защиты.

Декор полок, ящиков и стеллажей

Внутренние стенки открытых шкафов, выдвижные ящики и полки можно оклеить обоями. Это моментально преображает интерьер.

Создание панно и аппликаций

Остатки обоев можно использовать для создания настенных композиций. Можно выбрать однотонное оформление или сделать лоскутный рисунок, но важно не переусердствовать, чтобы не создать визуальный хаос.

Украшение лестницы

Если в доме есть лестница, можно оклеить пространство под ступенями. Для этого подойдут влагостойкие и фактурные обои.

Таким способом можно не только сэкономить, но и добавить оригинальности интерьеру, превратив простые вещи в стильные элементы декора.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Автобус Кубань. Страшненький, но такой родной транспорт из СССР Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
АИ-100 в твой мотор – как дорогой кофе в термос: приятно, но бесполезно
Нельзя рычать на собаку: ошибка, которая портит отношения с питомцем
Одежда теряет вид после стирки: как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли цвет и форму
Сокращения продолжаются. Государственный департамент США уведомил посольства о необходимости начать подготовку к сокращению сотрудников
Нехватка сна может привести лишнему весу и проблемам с кожей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Убираем живот и исправляем осанку правильно: что нужно знать перед тренировками
Теперь чищу гранат только так: ни капли сока на одежде
Тюменская область готовится к производству красного сухого вина
С-500 против "Орешника": что говорят военные эксперты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.