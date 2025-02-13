Не выбрасывайте остатки обоев! Вот что из них можно сделать

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После ремонта часто остаются рулоны обоев, которые жалко выбросить, но и хранить их бессмысленно. Вместо того чтобы прятать остатки в шкаф, можно использовать их для стильного декора.

Фото: Flickr.com by romana klee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ обои

Как дать остаткам обоев вторую жизнь?

Оформление мебели

Обои отлично подходят для обновления шкафов, комодов и даже холодильника. Особенно хорошо смотрятся виниловые, моющиеся или самоклеящиеся покрытия. Если остались только бумажные — просто покройте их лаком или клеем ПВА для защиты.

Декор полок, ящиков и стеллажей

Внутренние стенки открытых шкафов, выдвижные ящики и полки можно оклеить обоями. Это моментально преображает интерьер.

Создание панно и аппликаций

Остатки обоев можно использовать для создания настенных композиций. Можно выбрать однотонное оформление или сделать лоскутный рисунок, но важно не переусердствовать, чтобы не создать визуальный хаос.

Украшение лестницы

Если в доме есть лестница, можно оклеить пространство под ступенями. Для этого подойдут влагостойкие и фактурные обои.

Таким способом можно не только сэкономить, но и добавить оригинальности интерьеру, превратив простые вещи в стильные элементы декора.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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