Как стирать джинсы, не испортив их цвет? Многие допускают ошибки

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В такой ситуации нужно просто замочить джинсы в растворе воды, сахара и уксуса перед машинной стиркой. Таким образом, вы заметите, что они надолго сохранят свой яркий цвет.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Еще один способ заключается в том, что после очередной стирки изделия нужно выдержать в уксусной воде. Возьмите 2-3 столовые ложки уксуса на таз с водой. Джинсы замачиваются на 15 минут, а затем подвешиваются для просушки без отжима.

Используя уксус несколько раз, можно не только закрепить цвет, но и придать изделию освежающий вид.

Для стирки черных джинсов, как и другой черной одежды, лучше всего подойдут специальные моющие средства, сохраняющие насыщенность цвета.

Как восстановить цвет джинсовой ткани

Подкрашивание джинсов поможет им снова выглядеть как новые.

Для обновления цвета используют специальные красители для тканей, обычный синий, а также альтернативные средства — акриловые и аэрозольные краски.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.