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Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет

3:00
Недвижимость

Моющий пылесос — это настоящая находка для тех, кто хочет сделать уборку в доме максимально эффективной. Он способен не только удалять пыль, но и справляться с влажной уборкой, очищая даже сложные загрязнения. Однако перед покупкой стоит разобраться, какие у него преимущества, недостатки и в каких случаях он может оказаться бесполезной тратой денег.

Моющий пылесос
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Моющий пылесос

Как работает моющий пылесос

Главное отличие этой техники от обычного пылесоса — использование воды. Принцип работы прост:

  • В один резервуар заливается чистая вода с моющим средством.
  • Во время работы раствор подается на поверхность и собирает грязь.
  • Загрязненная вода поступает в отдельный контейнер.
  • Дополнительно аквафильтр очищает воздух, увлажняя и ароматизируя его.

После уборки достаточно слить остатки воды, промыть и высушить пылесос.

Преимущества моющего пылесоса

Этот прибор обладает множеством достоинств, которые делают его удобным для повседневной уборки.

  • Универсальность: подходит для влажной и сухой уборки, удаляет пыль, грязь, жидкости.
  • Чистый воздух: не только собирает пыль, но и увлажняет воздух, устраняя сухость в помещении.
  • Борьба с неприятными запахами: можно добавлять ароматизаторы в воду.
  • Чистота после ремонта: отлично справляется с крупным строительным мусором.
  • Уборка на улице: подходит для очистки террас, садовых дорожек и удаления опавшей листвы.

Недостатки и ограничения

Несмотря на удобство, у таких моделей есть и минусы.

  • Габариты и вес: моющие пылесосы обычно больше и тяжелее обычных, что делает их менее удобными в использовании.
  • Сложность обслуживания: после уборки необходимо разбирать, мыть и просушивать все детали.
  • Высокое энергопотребление: такие модели потребляют больше электроэнергии.
  • Долгое высыхание поверхностей: ковры и мягкая мебель после влажной уборки требуют времени на просушку.
  • Высокая стоимость: моющие пылесосы дороже стандартных моделей.

Важные ограничения

Не стоит использовать моющий пылесос для чистки некоторых поверхностей:

  • Паркет и деревянные покрытия: влага может повредить древесину, если она не обработана специальными защитными составами.
  • Ковры из натуральных материалов: долгая сушка может привести к образованию плесени и неприятного запаха.

Моющий пылесос — полезный прибор для тех, кто хочет поддерживать дом в идеальной чистоте. Он отлично справляется с уборкой, увлажняет воздух и устраняет запахи, но требует ухода и стоит дороже обычных моделей. Перед покупкой важно взвесить все плюсы и минусы, а также учитывать особенности покрытия в вашем доме.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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