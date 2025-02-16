Кухонные полотенца пахнут даже после стирки? Используйте этот трюк – запах исчезнет навсегда

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Кухонные полотенца неизбежно пачкаются, впитывая жир и запахи. Обычная стирка часто не справляется с загрязнениями, но есть несколько эффективных способов вернуть им белизну и свежесть.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кухонное полотенце

Отбеливание полотенец без кипячения с растительным маслом

Если вы хотите избавиться от желтизны и пятен без кипячения, попробуйте метод с растительным маслом. Оно помогает размягчить загрязнения, облегчая их последующее удаление.

Что понадобится

Загрязненные полотенца

Растительное масло без запаха

Горячая вода

Моющее средство

Как отбеливать

Подготовьте полотенца : вымойте их с обычным моющим средством без отбеливателя, затем тщательно прополощите и отожмите.

: вымойте их с обычным моющим средством без отбеливателя, затем тщательно прополощите и отожмите. Обработайте маслом : нанесите растительное масло на пятна и оставьте на 10-15 минут.

: нанесите растительное масло на пятна и оставьте на 10-15 минут. Замочите в горячей воде : оставьте полотенца в горячей воде на 30-60 минут.

: оставьте полотенца в горячей воде на 30-60 минут. Постирайте в машине : запустите стирку при максимально допустимой температуре, добавив моющее средство и включив дополнительное полоскание.

: запустите стирку при максимально допустимой температуре, добавив моющее средство и включив дополнительное полоскание. Проверьте результат: если загрязнения остались, повторите процедуру.

Как постирать полотенца с отбеливателем

Если вам нужен быстрый результат, используйте отбеливатель. Этот метод требует минимальных усилий.

Как это сделать

Подготовьте полотенца : вымойте с моющим средством, прополощите и отожмите.

: вымойте с моющим средством, прополощите и отожмите. Добавьте отбеливатель : следуйте инструкции на упаковке.

: следуйте инструкции на упаковке. Запустите стирку : выберите максимальную температуру и включите дополнительное полоскание.

: выберите максимальную температуру и включите дополнительное полоскание. Проверьте чистоту: если пятна остались, повторите процесс.

Вываривание кухонных полотенец

Вываривание — один из самых действенных способов очистки.

Как вываривать полотенца

Нагрейте воду : в кастрюле доведите воду до кипения.

: в кастрюле доведите воду до кипения. Погрузите полотенца : убедитесь, что они полностью в воде.

: убедитесь, что они полностью в воде. Варите 15-30 минут : это поможет удалить даже сложные пятна.

: это поможет удалить даже сложные пятна. Охладите и промойте: дайте полотенцам остыть, тщательно промойте и высушите.

Как избавиться от неприятного запаха с помощью уксуса

Если полотенца источают неприятный запах даже после стирки, поможет уксус.

Что делать

Добавьте уксус : влейте полчашки уксуса в отсек для кондиционера.

: влейте полчашки уксуса в отсек для кондиционера. Запустите стирку : выберите максимальную температуру.

: выберите максимальную температуру. Включите дополнительное полоскание: это избавит от остатков уксуса и запахов.

Натуральные способы отбеливания

Если вы не хотите использовать химию, попробуйте домашние средства.

Эффективные методы

Лимонный сок и сода : нанесите сок на пятна, посыпьте содой, оставьте на 30 минут, затем постирайте.

: нанесите сок на пятна, посыпьте содой, оставьте на 30 минут, затем постирайте. Соль и сода : нанесите смесь на пятна, оставьте на 30 минут, смойте.

: нанесите смесь на пятна, оставьте на 30 минут, смойте. Череда и лаванда: заварите отвар, добавьте его в стирку — это придаст свежий аромат.

Удаление пятен с полотенец

Лимонная кислота

Растворите 1-2 чайные ложки кислоты в литре воды.

Нанесите раствор на пятна и оставьте на 10-15 минут.

Постирайте полотенца без отбеливателя.

Перекись водорода

Нанесите 3%-ную перекись на пятна, оставьте на 10-15 минут.

Постирайте при максимальной температуре.

Каждый способ эффективен, но выбор зависит от ваших предпочтений. Натуральные методы подойдут для тех, кто избегает химии, а кипячение и отбеливатель — для быстрого результата.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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