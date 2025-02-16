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Кухонные полотенца пахнут даже после стирки? Используйте этот трюк – запах исчезнет навсегда

3:43
Недвижимость

Кухонные полотенца неизбежно пачкаются, впитывая жир и запахи. Обычная стирка часто не справляется с загрязнениями, но есть несколько эффективных способов вернуть им белизну и свежесть.

Кухонное полотенце
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кухонное полотенце

Отбеливание полотенец без кипячения с растительным маслом

Если вы хотите избавиться от желтизны и пятен без кипячения, попробуйте метод с растительным маслом. Оно помогает размягчить загрязнения, облегчая их последующее удаление.

Что понадобится

  • Загрязненные полотенца
  • Растительное масло без запаха
  • Горячая вода
  • Моющее средство

Как отбеливать

  • Подготовьте полотенца: вымойте их с обычным моющим средством без отбеливателя, затем тщательно прополощите и отожмите.
  • Обработайте маслом: нанесите растительное масло на пятна и оставьте на 10-15 минут.
  • Замочите в горячей воде: оставьте полотенца в горячей воде на 30-60 минут.
  • Постирайте в машине: запустите стирку при максимально допустимой температуре, добавив моющее средство и включив дополнительное полоскание.
  • Проверьте результат: если загрязнения остались, повторите процедуру.

Как постирать полотенца с отбеливателем

Если вам нужен быстрый результат, используйте отбеливатель. Этот метод требует минимальных усилий.

Как это сделать

  • Подготовьте полотенца: вымойте с моющим средством, прополощите и отожмите.
  • Добавьте отбеливатель: следуйте инструкции на упаковке.
  • Запустите стирку: выберите максимальную температуру и включите дополнительное полоскание.
  • Проверьте чистоту: если пятна остались, повторите процесс.

Вываривание кухонных полотенец

Вываривание — один из самых действенных способов очистки.

Как вываривать полотенца

  • Нагрейте воду: в кастрюле доведите воду до кипения.
  • Погрузите полотенца: убедитесь, что они полностью в воде.
  • Варите 15-30 минут: это поможет удалить даже сложные пятна.
  • Охладите и промойте: дайте полотенцам остыть, тщательно промойте и высушите.

Как избавиться от неприятного запаха с помощью уксуса

Если полотенца источают неприятный запах даже после стирки, поможет уксус.

Что делать

  • Добавьте уксус: влейте полчашки уксуса в отсек для кондиционера.
  • Запустите стирку: выберите максимальную температуру.
  • Включите дополнительное полоскание: это избавит от остатков уксуса и запахов.

Натуральные способы отбеливания

Если вы не хотите использовать химию, попробуйте домашние средства.

Эффективные методы

  • Лимонный сок и сода: нанесите сок на пятна, посыпьте содой, оставьте на 30 минут, затем постирайте.
  • Соль и сода: нанесите смесь на пятна, оставьте на 30 минут, смойте.
  • Череда и лаванда: заварите отвар, добавьте его в стирку — это придаст свежий аромат.

Удаление пятен с полотенец

Лимонная кислота

  • Растворите 1-2 чайные ложки кислоты в литре воды.
  • Нанесите раствор на пятна и оставьте на 10-15 минут.
  • Постирайте полотенца без отбеливателя.

Перекись водорода

  • Нанесите 3%-ную перекись на пятна, оставьте на 10-15 минут.
  • Постирайте при максимальной температуре.

Каждый способ эффективен, но выбор зависит от ваших предпочтений. Натуральные методы подойдут для тех, кто избегает химии, а кипячение и отбеливатель — для быстрого результата.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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