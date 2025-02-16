Кухонные полотенца пахнут даже после стирки? Используйте этот трюк – запах исчезнет навсегда

Включите дополнительное полоскание: это избавит от остатков уксуса и запахов.
Натуральные способы отбеливания
Если вы не хотите использовать химию, попробуйте домашние средства.
Эффективные методы
Лимонный сок и сода: нанесите сок на пятна, посыпьте содой, оставьте на 30 минут, затем постирайте.
Соль и сода: нанесите смесь на пятна, оставьте на 30 минут, смойте.
Череда и лаванда: заварите отвар, добавьте его в стирку — это придаст свежий аромат.
Удаление пятен с полотенец
Лимонная кислота
Растворите 1-2 чайные ложки кислоты в литре воды.
Нанесите раствор на пятна и оставьте на 10-15 минут.
Постирайте полотенца без отбеливателя.
Перекись водорода
Нанесите 3%-ную перекись на пятна, оставьте на 10-15 минут.
Постирайте при максимальной температуре.
Каждый способ эффективен, но выбор зависит от ваших предпочтений. Натуральные методы подойдут для тех, кто избегает химии, а кипячение и отбеливатель — для быстрого результата.
Уточнения
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.