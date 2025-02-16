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Липкий ролик умеет больше, чем вы думаете — даже пауков убирать

Недвижимость

Липкий ролик для чистки одежды — привычная вещь в любом доме. Но знаете ли вы, что его можно использовать не только для удаления шерсти и пыли с ткани? Вот 10 неожиданных способов, которые расширят его функциональность!

Чистка одежды
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Чистка одежды

Рисунок на поверхности: креативный принт

  • Нанесите на ролик узор, покройте краской — и у вас в руках инструмент для создания оригинального принта на бумаге, ткани или стенах. Такой метод подойдёт для оформления подарков или декора интерьера.

Чистка сумки изнутри

  • Удалите из сумки весь её содержимое и пройдитесь роликом по внутренним поверхностям. Он соберёт мусор, ворсинки, пыль, а если нужно достать сор из уголков — снимите клейкий слой и используйте его отдельно.

Быстрый способ убрать осколки

  • Разбитая лампочка или стакан? Даже после тщательной уборки на полу могут остаться мельчайшие частицы стекла. Проведите липким роликом по поверхности, чтобы собрать невидимые глазу осколки.

Чистка салона автомобиля

  • Крошки на сиденьях, пыль в труднодоступных местах — липкий ролик быстро справится с этим. Особенно полезен для уборки после поездок с детьми или домашних животных.

Уборка после рукоделия

  • Обрезки ниток, бумага, пыльца от блёсток — липкий ролик поможет убрать следы творчества без пылесоса. Просто прокатите его по рабочей поверхности и наслаждайтесь чистотой.

Уход за мягкими игрушками

  • Стирать мягкие игрушки нужно нечасто, но пыль с них стоит удалять регулярно. Используйте липкий ролик, чтобы освежить плюшевых друзей вашего ребёнка.

Оперативная уборка детских вещей

  • Обивка коляски, автокресла, стульчика для кормления быстро покрывается крошками и пылью. Держите липкий ролик под рукой, чтобы легко очистить тканевые элементы.

Чистка колонок и динамиков

  • Тканевые покрытия динамиков легко собирают пыль, но чистить их неудобно. Липкий ролик поможет удалить грязь, не повреждая материал.

Очистка абажуров

  • Лампы с тканевыми абажурами сложно мыть, но липкий ролик справится с пылью без лишних усилий.

Поднятие насекомых

  • Мёртвых мух, жуков и пауков неприятно трогать руками. Используйте липкий слой ролика, чтобы аккуратно собрать их с поверхности.

Уход за шерстью питомцев

  • Перед тем как шерсть окажется на ковре или мебели, попробуйте пройтись роликом по питомцу. Кошки вряд ли оценят такую процедуру, а вот собаки будут не против.

Липкий ролик — незаменимый помощник в доме, который способен на большее, чем просто чистка одежды. Берите на вооружение эти лайфхаки и наслаждайтесь чистотой!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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