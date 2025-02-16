Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во сколько обойдётся годовой тур по Азии? Российский путешественник раскрыл траты
Ведущий НТВ Такменев сообщил, что скоро станет дедушкой во второй раз
А мне никто не верил: теперь все проверяют состав перед покупкой
Какие кости можно давать собаке, а какие приведут к беде? Разбираемся
Метель отступила: движение на участке М5 в Самарской области нормализовано
Зима, холода, апельсинов нет — а витамин С всё равно будет: где его искать
Кутикула трескается и шелушится? Просто добавьте этот шаг в уход
Температура 37°C без симптомов: норма или тревожный сигнал
Допы в автосалоне: когда стоит соглашаться, а когда — требовать возврата

Мою блендер этими способами — ни пятен, ни запаха, ни лишних хлопот

2:28
Недвижимость

Блендер стал незаменимым помощником для тех, кто любит смузи и фруктовые коктейли, но его регулярная очистка может быть неприятной обязанностью. Остатки пищи быстро засыхают, а пластик теряет прозрачность. Как поддерживать его в идеальной чистоте без лишних усилий? Вот проверенные лайфхаки, которые помогут справиться с этой задачей за считаные секунды.

Блендер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Блендер

Простые способы поддержания чистоты

Чтобы блендер всегда оставался сияющим, используйте эти нехитрые советы.

Мойте сразу после использования

  • Чем быстрее вы очистите чашу, тем легче удалить остатки. Промойте её тёплой водой сразу после приготовления коктейля.

Пусть чистится сам

  • Налейте в блендер воду, добавьте каплю моющего средства и взбейте в течение 30 секунд. Затем просто ополосните — и готово!

Избавление от пятен уксусом и содой

  • Яркие продукты, такие как свёкла и черника, оставляют следы на пластике. Смесь из уксуса, соды и воды удалит их за полминуты. Просто включите блендер и дайте смеси поработать.

Если нет времени — залейте водой

  • Оставьте блендер с водой и каплей моющего средства, если не можете помыть его сразу. Это предотвратит засыхание остатков и упростит последующую очистку.

Борьба с неприятными запахами

Чаша блендера может впитывать запахи, особенно после обработки чеснока, лука или пряных специй.

  • Лимон против запахов: Половинка лимона и немного воды — отличный способ освежить блендер. Просто взбейте смесь, и неприятные ароматы исчезнут.

Уход за основанием блендера

Самая забываемая часть прибора — его основание.

  • Протирайте регулярно: используйте мягкую губку, чтобы убрать скопившуюся грязь и капли жидкостей.
  • Не применяйте абразивные средства: они оставляют микроцарапины, из-за которых грязь скапливается ещё быстрее.
  • Зубная щётка для труднодоступных мест: особенно полезна для очистки кнопок и углублений.

Блендер может сиять чистотой без долгих мучений. Достаточно пары простых действий сразу после использования, и уход за ним перестанет быть проблемой. Следуйте этим советам, и ваш помощник на кухне всегда будет в идеальном состоянии!

Уточнения

Бле́ндер (англ. blender "смеситель, смешиватель") — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Летом начнутся бои за Купянск, Константиновку и Северск. В них Россия уничтожит ВСУ
Лайфхак для хозяек: как очистить утюг от накипи без дорогих средств
Наружное утепление без проблем: какие материалы самые надежные
Алопеция у подростков: вот что скрывают новые исследования
Штраф и дисквалификация: Галимов понес наказание за действия в матче с "Торпедо"
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные
Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%
Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах
Чрезмерное употребление молока жителем Нидерландов едва не привело к трагедии
Машина то глохнет, то ревёт: 7 причин, почему мотор ведёт себя странно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.