Мою блендер этими способами — ни пятен, ни запаха, ни лишних хлопот

Блендер стал незаменимым помощником для тех, кто любит смузи и фруктовые коктейли, но его регулярная очистка может быть неприятной обязанностью. Остатки пищи быстро засыхают, а пластик теряет прозрачность. Как поддерживать его в идеальной чистоте без лишних усилий? Вот проверенные лайфхаки, которые помогут справиться с этой задачей за считаные секунды.
Чтобы блендер всегда оставался сияющим, используйте эти нехитрые советы.
Чаша блендера может впитывать запахи, особенно после обработки чеснока, лука или пряных специй.
Самая забываемая часть прибора — его основание.
Блендер может сиять чистотой без долгих мучений. Достаточно пары простых действий сразу после использования, и уход за ним перестанет быть проблемой. Следуйте этим советам, и ваш помощник на кухне всегда будет в идеальном состоянии!
Бле́ндер (англ. blender "смеситель, смешиватель") — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.
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