Мою блендер этими способами — ни пятен, ни запаха, ни лишних хлопот

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Блендер стал незаменимым помощником для тех, кто любит смузи и фруктовые коктейли, но его регулярная очистка может быть неприятной обязанностью. Остатки пищи быстро засыхают, а пластик теряет прозрачность. Как поддерживать его в идеальной чистоте без лишних усилий? Вот проверенные лайфхаки, которые помогут справиться с этой задачей за считаные секунды.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Блендер

Простые способы поддержания чистоты

Чтобы блендер всегда оставался сияющим, используйте эти нехитрые советы.

Мойте сразу после использования

Чем быстрее вы очистите чашу, тем легче удалить остатки. Промойте её тёплой водой сразу после приготовления коктейля.

Пусть чистится сам

Налейте в блендер воду, добавьте каплю моющего средства и взбейте в течение 30 секунд. Затем просто ополосните — и готово!

Избавление от пятен уксусом и содой

Яркие продукты, такие как свёкла и черника, оставляют следы на пластике. Смесь из уксуса, соды и воды удалит их за полминуты. Просто включите блендер и дайте смеси поработать.

Если нет времени — залейте водой

Оставьте блендер с водой и каплей моющего средства, если не можете помыть его сразу. Это предотвратит засыхание остатков и упростит последующую очистку.

Борьба с неприятными запахами

Чаша блендера может впитывать запахи, особенно после обработки чеснока, лука или пряных специй.

Лимон против запахов: Половинка лимона и немного воды — отличный способ освежить блендер. Просто взбейте смесь, и неприятные ароматы исчезнут.

Уход за основанием блендера

Самая забываемая часть прибора — его основание.

Протирайте регулярно : используйте мягкую губку, чтобы убрать скопившуюся грязь и капли жидкостей.

: используйте мягкую губку, чтобы убрать скопившуюся грязь и капли жидкостей. Не применяйте абразивные средства : они оставляют микроцарапины, из-за которых грязь скапливается ещё быстрее.

: они оставляют микроцарапины, из-за которых грязь скапливается ещё быстрее. Зубная щётка для труднодоступных мест: особенно полезна для очистки кнопок и углублений.

Блендер может сиять чистотой без долгих мучений. Достаточно пары простых действий сразу после использования, и уход за ним перестанет быть проблемой. Следуйте этим советам, и ваш помощник на кухне всегда будет в идеальном состоянии!

Уточнения

Бле́ндер (англ. blender "смеситель, смешиватель") — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.



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