Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении

Небольшие комнаты — распространенная проблема в квартирах старого фонда и даже в современных новостройках. Однако правильный подход к дизайну поможет визуально увеличить пространство, сделав его более светлым, просторным и уютным.
Основное правило для маленьких комнат — использовать светлые оттенки. Белый, бежевый, молочный цвета и светлая текстура дерева делают помещение визуально больше.
Темные тона, наоборот, "съедают" пространство, поэтому их стоит использовать минимально, например, в качестве небольших акцентов. Это касается не только отделки стен, но и мебели — громоздкие темные предметы сделают комнату еще теснее.
С помощью узоров можно скорректировать пропорции помещения:
Не обязательно выбирать обои с полосами — можно нанести рисунок краской. Также стоит учитывать направление укладки напольного покрытия:
В маленьких комнатах важно не загромождать пространство. Длинные стенки или громоздкие шкафы "съедают" полезную площадь, поэтому дизайнеры советуют комбинировать предметы разной высоты.
Например, удачным вариантом будет:
Такой прием придает комнате объем, делая ее визуально просторнее.
Один из самых эффективных способов расширить пространство — зеркала. Большое зеркало на стене создает эффект дополнительной площади, отражая свет и интерьер.
Глянцевые поверхности мебели работают по тому же принципу, отражая свет и визуально увеличивая пространство.
Освещение должно быть многослойным. Дизайнеры советуют сочетать:
Чем больше источников света, тем просторнее выглядит комната.
Не забывайте о естественном освещении: лучше отказаться от плотных рулонных штор в пользу легкого тюля или оставить окна открытыми — это сделает интерьер воздушным и легким.
Следуя этим советам, даже небольшое помещение можно превратить в стильное и просторное пространство.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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