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Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении

2:52
Недвижимость

Небольшие комнаты — распространенная проблема в квартирах старого фонда и даже в современных новостройках. Однако правильный подход к дизайну поможет визуально увеличить пространство, сделав его более светлым, просторным и уютным.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

1. Светлая цветовая гамма

Основное правило для маленьких комнат — использовать светлые оттенки. Белый, бежевый, молочный цвета и светлая текстура дерева делают помещение визуально больше.

Темные тона, наоборот, "съедают" пространство, поэтому их стоит использовать минимально, например, в качестве небольших акцентов. Это касается не только отделки стен, но и мебели — громоздкие темные предметы сделают комнату еще теснее.

2. Геометрия: полосы и правильный пол

С помощью узоров можно скорректировать пропорции помещения:

  • Горизонтальные полосы делают комнату шире.
  • Вертикальные узоры или зигзаги визуально поднимают потолок.

Не обязательно выбирать обои с полосами — можно нанести рисунок краской. Также стоит учитывать направление укладки напольного покрытия:

  • Если комната узкая, ламинат или паркет лучше укладывать поперек длинных стен.
  • Параллельная укладка, наоборот, создаст эффект длинного "тоннеля".

3. Компактная и разноуровневая мебель

В маленьких комнатах важно не загромождать пространство. Длинные стенки или громоздкие шкафы "съедают" полезную площадь, поэтому дизайнеры советуют комбинировать предметы разной высоты.

Например, удачным вариантом будет:

  • тумба под телевизор,
  • рядом высокий узкий шкаф,
  • по другую сторону — комод.

Такой прием придает комнате объем, делая ее визуально просторнее.

4. Зеркала и глянцевые поверхности

Один из самых эффективных способов расширить пространство — зеркала. Большое зеркало на стене создает эффект дополнительной площади, отражая свет и интерьер.

Глянцевые поверхности мебели работают по тому же принципу, отражая свет и визуально увеличивая пространство.

5. Освещение: ключ к воздушному интерьеру

Освещение должно быть многослойным. Дизайнеры советуют сочетать:

  • основное освещение (люстра),
  • точечные светильники,
  • торшеры и бра.

Чем больше источников света, тем просторнее выглядит комната.

Не забывайте о естественном освещении: лучше отказаться от плотных рулонных штор в пользу легкого тюля или оставить окна открытыми — это сделает интерьер воздушным и легким.

Следуя этим советам, даже небольшое помещение можно превратить в стильное и просторное пространство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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