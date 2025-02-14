Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Небольшие комнаты — распространенная проблема в квартирах старого фонда и даже в современных новостройках. Однако правильный подход к дизайну поможет визуально увеличить пространство, сделав его более светлым, просторным и уютным.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

1. Светлая цветовая гамма

Основное правило для маленьких комнат — использовать светлые оттенки. Белый, бежевый, молочный цвета и светлая текстура дерева делают помещение визуально больше.

Темные тона, наоборот, "съедают" пространство, поэтому их стоит использовать минимально, например, в качестве небольших акцентов. Это касается не только отделки стен, но и мебели — громоздкие темные предметы сделают комнату еще теснее.

2. Геометрия: полосы и правильный пол

С помощью узоров можно скорректировать пропорции помещения:

Горизонтальные полосы делают комнату шире.

делают комнату шире. Вертикальные узоры или зигзаги визуально поднимают потолок.

Не обязательно выбирать обои с полосами — можно нанести рисунок краской. Также стоит учитывать направление укладки напольного покрытия:

Если комната узкая, ламинат или паркет лучше укладывать поперек длинных стен.

Параллельная укладка, наоборот, создаст эффект длинного "тоннеля".

3. Компактная и разноуровневая мебель

В маленьких комнатах важно не загромождать пространство. Длинные стенки или громоздкие шкафы "съедают" полезную площадь, поэтому дизайнеры советуют комбинировать предметы разной высоты.

Например, удачным вариантом будет:

тумба под телевизор,

рядом высокий узкий шкаф,

по другую сторону — комод.

Такой прием придает комнате объем, делая ее визуально просторнее.

4. Зеркала и глянцевые поверхности

Один из самых эффективных способов расширить пространство — зеркала. Большое зеркало на стене создает эффект дополнительной площади, отражая свет и интерьер.

Глянцевые поверхности мебели работают по тому же принципу, отражая свет и визуально увеличивая пространство.

5. Освещение: ключ к воздушному интерьеру

Освещение должно быть многослойным. Дизайнеры советуют сочетать:

основное освещение (люстра),

точечные светильники,

торшеры и бра.

Чем больше источников света, тем просторнее выглядит комната.

Не забывайте о естественном освещении: лучше отказаться от плотных рулонных штор в пользу легкого тюля или оставить окна открытыми — это сделает интерьер воздушным и легким.

Следуя этим советам, даже небольшое помещение можно превратить в стильное и просторное пространство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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