Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости
Снигирь ответила критикам по поводу брака с Цыгановым
Начинать худеть стоит с этого! Какая польза от тренировок с фитболом?
Снижение цен на красную икру в России: дефицита не будет к праздникам
Переноска для кошки: как сделать путешествия комфортными и безопасными
Леон Кемстач назвал причину, почему хочет всю жизнь играть в кино
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Ваше сердце скажет спасибо: когда кофе приносит пользу, а когда вредит
Когда земля под колесами важнее правил: как статус территории влияет на эвакуацию

Срочно нужна сухая одежда? Вот 9 хитростей для быстрой сушки

2:55
Недвижимость

Срочно нужно надеть любимую вещь, но она ещё влажная? Не переживайте — есть несколько проверенных способов высушить одежду за считанные минуты. Используйте утюг, фен, духовку, вентилятор или стиральную машину с функцией сушки. Делимся всеми хитростями!

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Утюг: спасение для срочных случаев

Подготовка

  • Убедитесь, что утюг исправен, при необходимости наполните резервуар водой. Выставьте среднюю или высокую температуру, подходящую для ткани.

Процесс

  • Разложите одежду на гладильной доске или другой ровной поверхности. Прогревайте ткань, аккуратно двигая утюгом, чтобы тепло распределялось равномерно. Для ускорения результата можно использовать тонкую хлопчатобумажную ткань в качестве подложки. Переворачивайте одежду, пока она полностью не высохнет.

Фен: удобно и быстро

Подготовка

  • Просто включите фен, выбрав максимальную мощность.

Как сушить

  • Развесьте одежду на плечиках или растяните на ровной поверхности. Направьте горячий воздух, двигаясь по всей длине ткани. Держите фен на расстоянии 20-30 см, чтобы не повредить волокна. Регулярно меняйте сторону, чтобы сушка была равномерной.

Духовка: нестандартный, но рабочий метод

Как подготовить

  • Установите минимальную температуру (примерно 50°C).

Процесс

  • Разложите одежду на противне или решетке, следя, чтобы она не касалась нагревательных элементов. Закройте дверцу и проверяйте вещи каждые 5-10 минут. Важно: этот способ подходит только для плотных тканей, которые не подвержены деформации.

Вентилятор: безопасно и эффективно

Как разместить

  • Поставьте вентилятор напротив одежды, расположенной на вешалке или сушилке.

Как сушить

  • Включите среднюю или высокую скорость и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Через 30-60 минут вещи станут достаточно сухими.

Стиральная машина с сушкой: если есть время на цикл

Как использовать

  • Поместите вещи в барабан, выберите подходящий режим сушки и дождитесь окончания программы. Этот метод подходит для большинства тканей, но стоит учитывать рекомендации на ярлыках.

Экспресс-методы для экстренных ситуаций

Если у вас нет доступа к утюгу, фену или стиральной машине, попробуйте альтернативные способы:

  • Полотенце: разложите вещь, сверните в рулон и надавите, чтобы впиталась лишняя влага.
  • Возле батареи: повесьте на спинку стула рядом с радиатором, чтобы тепло быстрее испарило влагу.
  • Электросушилка: удобный способ, если у вас есть этот гаджет.

Выбирайте удобный метод и не тратьте время на ожидание!

Уточнения

Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Экономика и бизнес
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах
Туризм
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Последние материалы
Фасоль и чечевица – польза или вред? Всё зависит от одного правила
Срочно нужна сухая одежда? Вот 9 хитростей для быстрой сушки
В Лос-Анджелесе прокомментировали информацию о разводе Уэста и Цензори
Система охлаждения в опасности? Проверьте это!
Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот
Разнообразьте ваши тренировки! Это необычное упражнение взорвёт ягодицы и бёдра
Сочный зеркальный карп, который тает во рту: попробуйте сами
Как политические риски влияют на хранение золота в Банке Англии
Вы никогда не думали, что завтрак может быть таким сытным и простым
5 растительных источников белка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.