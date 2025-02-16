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Лайфхак для хозяек: как очистить утюг от накипи без дорогих средств

4:09
Недвижимость

Утюг — незаменимый помощник в любом доме, но со временем внутри него образуется накипь, которая снижает эффективность работы прибора. Если игнорировать проблему, утюг может перестать справляться со своей задачей, оставляя на одежде пятна или даже выходя из строя. В этой статье рассмотрим простые и доступные способы очистки утюга от накипи.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Функция самоочистки утюга

Прежде чем прибегать к народным или специальным средствам, проверьте, оснащён ли ваш утюг функцией самоочистки.

Как использовать этот режим

  • Наполните резервуар утюга чистой водой.
  • Включите прибор и установите режим самоочистки.
  • Дождитесь, пока пар удалит загрязнения из отверстий подошвы.
  • После завершения процесса дайте утюгу остыть и слейте оставшуюся воду.

Этот метод позволяет продлить срок службы утюга и предотвращает образование сильных известковых отложений.

Народные методы очистки

Если функция самоочистки отсутствует или требуется более глубокая очистка, можно использовать проверенные народные средства.

Лимонная кислота

  • Смешайте лимонную кислоту с водой в равных пропорциях.
  • Налейте раствор в резервуар утюга.
  • Включите прибор на минимальную мощность и прогрейте его.
  • Прогладьте бумажные полотенца, чтобы вывести остатки накипи.
  • Промойте резервуар чистой водой.

Уксус

  • Разведите уксус водой в пропорции 1:1.
  • Залейте раствор в утюг и нагрейте прибор.
  • Прогладьте несколько ненужных полотенец, чтобы удалить остатки накипи.
  • После процедуры тщательно промойте резервуар.

Перекись водорода

  • Наполните резервуар перекисью водорода.
  • Включите утюг на низкую мощность и дайте ему немного прогреться.
  • Прогладьте бумажные полотенца для очистки отверстий подошвы.
  • Затем промойте утюг водой.

Минеральная вода

  • Налейте в резервуар минеральную воду.
  • Включите утюг и дайте пару очистить внутренние детали.
  • После этого промойте резервуар чистой водой.

Аскорбиновая кислота

  • Растворите несколько таблеток аскорбиновой кислоты в воде.
  • Включите режим подачи пара и дождитесь удаления загрязнений.
  • После процедуры слейте остатки жидкости и промойте резервуар.

Сода

  • Сделайте пасту из соды и небольшого количества воды.
  • Нанесите её на подошву утюга и аккуратно протрите тканью или губкой.
  • Удалите остатки соды влажной салфеткой.

Ацетон

  • Смочите мягкую ткань небольшим количеством ацетона.
  • Протрите загрязнённую поверхность утюга.
  • После процедуры тщательно очистите прибор.

Специальные средства для удаления накипи

Если народные способы не дали нужного результата, можно воспользоваться профессиональными средствами:

  • Порошок Антинакипин: предназначен для эффективного удаления известкового налёта.
  • Очиститель Top House: помогает избавиться от накипи и освежает подошву утюга.
  • Magic Power: мощное средство для очистки внутренних элементов утюга.
  • Чистящий карандаш Bon: используется для удаления накипи с подошвы утюга.
  • Таблетки Paterra: помогают растворить накипь в резервуаре утюга.

Как предотвратить появление накипи

Чтобы ваш утюг оставался чистым и исправным, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

  • Используйте только дистиллированную воду.
  • Регулярно очищайте резервуар от остатков воды.
  • Применяйте функцию самоочистки хотя бы раз в месяц.
  • Протирайте подошву утюга мягкой тканью после каждого использования.

Регулярная очистка утюга не только продлит срок его службы, но и обеспечит качественное глажение без риска испортить одежду. Выберите подходящий метод из предложенных и поддерживайте свой утюг в идеальном состоянии.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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