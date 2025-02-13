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В гостях у Илона Маска: стеклянный бассейн, подземный спа и криогенная камера

1:34
Недвижимость

Глава компании Tesla, Илон Маск, намерен осуществить свои планы по строительству ультрасовременного дома в живописных Доломитовых Альпах, расположенных в Италии. Для этого он выбрал участок земли площадью 4000 квадратных метров.

илон маск
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
илон маск

Маск направляется в Альпы для участия в саммите по искусственному интеллекту, который пройдет в Париже 10 и 11 февраля, приглашением для него стал Эммануэль Макрон. Миллиардер мечтает создать свой уголок в самом сердце Доломитов — горного хребта, славящегося своими потрясающими природными пейзажами. Он планирует возвести шикарное шале на курорте Сан-Кассиано, который является знаменитым местом в итальянских Альпах.

Проект создания этого шале превращается в настоящую архитектурную задачу благодаря использованию передовых материалов и технологий. Строение будет полностью металлическим, дополненным деревянными элементами и каменными контрфорсами, а также в нем предусмотрены большие стеклянные конструкции. Внутри шале разместятся 15 спален, 15 ванных комнат, просторная гостиная, винный погреб и подземный спа-салон, охватывающий площадь в 800 м². Среди наиболее впечатляющих особенностей проекта — криогенная камера с температурой минус 100 градусов, подземная раздевалка, скрытая в земле, и подвесной стеклянный бассейн длиной 30 метров.

Уточнения

А́льпы — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Альпы располагаются на территории восьми стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Словении.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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