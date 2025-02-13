Россиян предупредили о популярной мошеннической схеме

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1:01
Недвижимость

Одной из распространенных схем мошенничества является навязывание услуг с завышенной ценой. Об этом сообщил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

По словам эксперта, особенно часто такие мошеннические приемы направлены на обман пенсионеров. Обычно злоумышленники действуют в паре, выдавая себя за работников управляющей компании или контролирующей организацией, и предлагают услуги по замене труб водоснабжения, ссылаясь на предстоящий капитальный ремонт.

Кроме того, могут предложить заменить плиту или установить системы пожарной безопасности. Стоит также выделить дополнительные услуги по ремонту бытовой техники. Мошенники увозят вашу технику, обещая бесплатную диагностику при условии оплаты последующего ремонта, однако стоимость ремонта всегда оказывается выше стоимости новой техники. Возврат оборудования производится лишь после оплаты диагностики, передает News. ru.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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