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8 способов дать вторую жизнь старым шнуркам: экономно и креативно

1:44
Недвижимость

Не спешите выбрасывать старые шнурки, если они уже не служат вашей обуви. Эти прочные, долговечные и износостойкие аксессуары могут найти себе новое применение как дома, так и в саду. 

Человек завязывает шнурки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Человек завязывает шнурки

Бельевая верёвка

Старые шнурки прекрасно справляются с ролью импровизированной бельевой верёвки. Просто завяжите шнурок между двумя точками, натяните, и у вас готова основа для сушки одежды.

Фотошнур

Закрепите шнурок над рабочим столом или на стене и используйте его для развешивания фотографий с помощью прищепок.

Петли для вещей

Пришейте шнурки к полотенцам, прихваткам или тряпкам, чтобы легко их подвешивать. Это простое решение, которое требует только ниток, иголки и ножниц.

Организация кабелей

Разрежьте шнурок на кусочки и используйте их для связывания проводов. Это поможет избавиться от путаницы и держать рабочее пространство в порядке.

Поддержка растений

В саду шнурки можно использовать для подвязывания растений к опорам, защищая их от ветра. Они мягкие, но достаточно крепкие, чтобы удерживать даже тяжёлые ветки.

Шпалеры для помидоров

Используйте шнурки для создания вертикальной поддержки на грядках, чтобы помидоры росли правильно.

Система автополива

Закрепите один конец шнурка в миске с водой, а другой — в горшке с растением. Шнурок будет передавать влагу почве, пока вы отсутствуете.

Игрушка для кошки

Шнурки — отличный способ развлечь вашего питомца. Привяжите их к палочке или просто двигайте шнурок, чтобы кошка гонялась за ним.

Уточнения

Шнурки́ (от нем. snuor — «шнур; бечёвка; верёвка») — отрезки тонкого шнура определённой длины, продеваемые через специальные отверстия (обычно с люверсами) в обуви и служащие для удержания её на стопе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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