Как экономить на отоплении: 5 простых шагов к теплу и низким счетам

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отопительный сезон может серьёзно ударить по вашему бюджету, но это не значит, что нужно выбирать между теплом и экономией. Начните с оптимальной температуры в каждой комнате.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Например, для гостиной рекомендуется поддерживать около 20°C, в то время как комфортно спать можно при 18°C. На кухне достаточно 18-19°C, учитывая тепло, выделяемое при приготовлении пищи.

Используйте термоголовки радиатора разумно. Установите уровень нагрева на номер три, что примерно соответствует 20°C. Постоянная умеренная температура выгоднее, чем частые перепады. Избегайте полной остановки отопления — обогрев остывшего помещения потребует больше энергии и денег.

Не перекрывайте радиаторы мебелью, тяжёлыми шторами или бельем, которое сохнет на батарее. Эти препятствия снижают эффективность обогрева и тратят лишнюю энергию.

Не забывайте правильно проветривать. Лучший способ — открыть окна на 5-10 минут, чтобы свежий воздух быстро заменил затхлый, а после закрытия окна воздух нагреется с минимальными потерями тепла.

Дополнительно проверьте, не уходит ли тепло через окна или двери, и при необходимости установите уплотнители. Утепление стен в холодных зонах также поможет сэкономить.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете создать комфортную атмосферу дома и существенно сократить свои расходы на отопление, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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