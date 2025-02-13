Из туалета исчезнут все неприятные запахи: этот фрукт лучше любого освежителя воздуха

Если вы хотите, чтобы в вашем туалете всегда был приятный аромат, а не химический запах освежителя, используйте эти бюджетные и экологичные приёмы.
Пищевая сода известна своей способностью поглощать неприятные запахи.
Лимоны не только убирают запахи, но и создают свежий цитрусовый аромат.
Некоторые растения не только очищают воздух, но и устраняют неприятные запахи.
Насыпьте немного соды в миску, выдавите сок лимона и поставьте в туалет. Эффект двойной: нейтрализация запахов и свежий аромат.
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.