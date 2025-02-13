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Из туалета исчезнут все неприятные запахи: этот фрукт лучше любого освежителя воздуха

1:23
Недвижимость

Если вы хотите, чтобы в вашем туалете всегда был приятный аромат, а не химический запах освежителя, используйте эти бюджетные и экологичные приёмы.

Унитаз, туалет
Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Унитаз, туалет

1. Пищевая сода — проверенное средство

Пищевая сода известна своей способностью поглощать неприятные запахи.

  1. Поставьте небольшую миску с пищевой содой рядом с унитазом.
  2. Меняйте соду раз в месяц для поддержания эффекта.

2. Лимоны — лучше любого освежителя

Лимоны не только убирают запахи, но и создают свежий цитрусовый аромат.

  1. Нарежьте лимон на дольки.
  2. Положите их в небольшую миску и поставьте в туалете.
  3. Обновляйте дольки раз в неделю для поддержания свежести.

3. Растения — натуральные очистители воздуха

Некоторые растения не только очищают воздух, но и устраняют неприятные запахи.

  1. Тёщин язык (сансевиерия) — удаляет токсины и нейтрализует запахи.
  2. Пахира водная — эффективно поглощает затхлый запах.
  3. Плющ — борется с плесенью и спорами, улучшая общее качество воздуха.

Дополнительный лайфхак: лимон и сода вместе

Насыпьте немного соды в миску, выдавите сок лимона и поставьте в туалет. Эффект двойной: нейтрализация запахов и свежий аромат.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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