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Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут: попробуйте обычную зубную пасту

1:17
Недвижимость

Туалет — место, где чистота особенно важна, и пожелтевшее сиденье унитаза может стать настоящей головной болью. Но не переживайте, вернуть ему белизну можно всего за 15 минут, используя обычную зубную пасту.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему сиденье желтеет?

Даже сиденья из качественного пластика со временем теряют цвет под воздействием света, особенно в помещениях с окнами.

Как использовать зубную пасту для отбеливания?

  1. Нанесите пасту. Равномерно распределите зубную пасту по всей поверхности сиденья. Можно использовать старую зубную щетку или ткань.
  2. Дайте подействовать. Оставьте пасту на 15 минут — она начнет работать благодаря абразивам, которые убирают налет и пятна.
  3. Потрите поверхность. После аккуратно потрите сиденье губкой или щёткой.
  4. Смойте. Промойте сиденье водой, и оно станет заметно чище.

Усиленный способ

Для стойких пятен смешайте зубную пасту с содой, лимонной кислотой или уксусом. Это усилит эффект и сделает сиденье как новым.

Теперь даже самый придирчивый взгляд свекрови не заметит недостатков, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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