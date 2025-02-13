Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут: попробуйте обычную зубную пасту

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Туалет — место, где чистота особенно важна, и пожелтевшее сиденье унитаза может стать настоящей головной болью. Но не переживайте, вернуть ему белизну можно всего за 15 минут, используя обычную зубную пасту.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Почему сиденье желтеет?

Даже сиденья из качественного пластика со временем теряют цвет под воздействием света, особенно в помещениях с окнами.

Как использовать зубную пасту для отбеливания?

Нанесите пасту. Равномерно распределите зубную пасту по всей поверхности сиденья. Можно использовать старую зубную щетку или ткань. Дайте подействовать. Оставьте пасту на 15 минут — она начнет работать благодаря абразивам, которые убирают налет и пятна. Потрите поверхность. После аккуратно потрите сиденье губкой или щёткой. Смойте. Промойте сиденье водой, и оно станет заметно чище.

Усиленный способ

Для стойких пятен смешайте зубную пасту с содой, лимонной кислотой или уксусом. Это усилит эффект и сделает сиденье как новым.

Теперь даже самый придирчивый взгляд свекрови не заметит недостатков, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



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