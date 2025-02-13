Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут: попробуйте обычную зубную пасту

Туалет — место, где чистота особенно важна, и пожелтевшее сиденье унитаза может стать настоящей головной болью. Но не переживайте, вернуть ему белизну можно всего за 15 минут, используя обычную зубную пасту.
Даже сиденья из качественного пластика со временем теряют цвет под воздействием света, особенно в помещениях с окнами.
Для стойких пятен смешайте зубную пасту с содой, лимонной кислотой или уксусом. Это усилит эффект и сделает сиденье как новым.
Теперь даже самый придирчивый взгляд свекрови не заметит недостатков, пишет журнал Receptar.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.