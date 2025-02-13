Можно ли обойтись без микроволновки, если у вас есть фритюрница?

Фритюрницы завоёвывают популярность благодаря компактности, энергоэффективности и возможности готовить без масла. Но мало кто знает, что это устройство может стать достойной заменой микроволновой печи.
Экономия места: особенно удобна на маленьких кухнях. Её легко разместить там, где раньше стояла микроволновка.
Разнообразие функций: помимо выпечки, многие модели имеют программы для поджаривания, подогрева и даже распыления воды, что помогает сохранить текстуру блюд.
Равномерный нагрев: в отличие от микроволновки, фритюрница равномерно разогревает пищу, сохраняя вкус и текстуру продуктов.
Фритюрница не справится с нагревом жидкостей, сливочного масла или маргарина. Для таких целей лучше использовать плиту. Также перед покупкой стоит убедиться, что выбранная модель поддерживает нужные функции.
Фритюрница — это не просто альтернатива, а универсальный помощник на кухне. Если вы ищете замену микроволновке или хотите оптимизировать пространство, это устройство точно заслуживает вашего внимания.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit — «жареный») означает «изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки».
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.