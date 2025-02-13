Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году
Бывшая жена Аршавина назвала проблемы со здоровьем кармическими испытаниями
О чем говорят позы кошки во сне: хозяину на заметку
Средняя цена гостиничного номера в Москве выросла на 30%
Как экономить на отоплении: 5 простых шагов к теплу и низким счетам
Армия ВС РФ атаковали крупнейший на Украине газоперерабатывающий завод
Зачем нужны аминокислоты для растений и как их использовать?
Поцарапали чужую машину? Вот как решить проблему без лишних затрат
Ваша собака не встречает вас у двери: причины, о которых вы не задумывались

Можно ли обойтись без микроволновки, если у вас есть фритюрница?

1:15
Недвижимость

Фритюрницы завоёвывают популярность благодаря компактности, энергоэффективности и возможности готовить без масла. Но мало кто знает, что это устройство может стать достойной заменой микроволновой печи.

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Почему фритюрница?

Экономия места: особенно удобна на маленьких кухнях. Её легко разместить там, где раньше стояла микроволновка.

Разнообразие функций: помимо выпечки, многие модели имеют программы для поджаривания, подогрева и даже распыления воды, что помогает сохранить текстуру блюд.

Равномерный нагрев: в отличие от микроволновки, фритюрница равномерно разогревает пищу, сохраняя вкус и текстуру продуктов.

Что нужно учитывать?

Фритюрница не справится с нагревом жидкостей, сливочного масла или маргарина. Для таких целей лучше использовать плиту. Также перед покупкой стоит убедиться, что выбранная модель поддерживает нужные функции.

Фритюрница — это не просто альтернатива, а универсальный помощник на кухне. Если вы ищете замену микроволновке или хотите оптимизировать пространство, это устройство точно заслуживает вашего внимания.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit — «жареный») означает «изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки».

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Садоводство, цветоводство
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд
Недвижимость
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд Аудио 
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Недвижимость
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Последние материалы
Можно ли обойтись без микроволновки, если у вас есть фритюрница?
Креатин: кому он полезен и как его выбрать
Садальский высмеял законопроект о запрете иностранных слов в России
Учёные: Сибирь — богатство, которое никогда не иссякнет
Не наливать! Эти алкогольные напитки лучше обходить стороной
Ароматные голубцы в томатном соусе: блюдо, которое насытит и согреет в холода
В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников
Не храните косметику в ванной: основные причин, почему это вредно и даже опасно для кожи
Возврат железнодорожных билетов: что делать, если планы изменились?
Из туалета исчезнут все неприятные запахи: этот фрукт лучше любого освежителя воздуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.