Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки

"Волшебные" губки долгое время считались идеальным решением для уборки. Однако новое исследование учёных из Китая обнаружило их серьёзные недостатки.
Проблема заключается в микропластике, который выделяется при использовании таких губок. Износ при очистке приводит к тому, что губки из вспененного меламина распадаются на мельчайшие частицы.
Эти частицы затем проникают в организм морских обитателей и через пищевую цепочку оказываются на наших тарелках, пишет Amritam
Микропластик содержит токсичные вещества, включая тяжёлые металлы, которые связаны с гормональными сбоями и рисками для развития плода. Таким образом, привычное чистящее средство становится угрозой не только для природы, но и для нашего здоровья.
Хотя губки стоят дёшево, их экологический и медицинский ущерб обходится гораздо дороже. Эксперты призывают отказаться от использования этого средства и искать безопасные альтернативы для уборки.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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