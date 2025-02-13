Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Волшебные" губки долгое время считались идеальным решением для уборки. Однако новое исследование учёных из Китая обнаружило их серьёзные недостатки.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Опасность для экологии и здоровья

Проблема заключается в микропластике, который выделяется при использовании таких губок. Износ при очистке приводит к тому, что губки из вспененного меламина распадаются на мельчайшие частицы.

Эти частицы затем проникают в организм морских обитателей и через пищевую цепочку оказываются на наших тарелках, пишет Amritam

Микропластик содержит токсичные вещества, включая тяжёлые металлы, которые связаны с гормональными сбоями и рисками для развития плода. Таким образом, привычное чистящее средство становится угрозой не только для природы, но и для нашего здоровья.

Цена комфорта слишком высока

Хотя губки стоят дёшево, их экологический и медицинский ущерб обходится гораздо дороже. Эксперты призывают отказаться от использования этого средства и искать безопасные альтернативы для уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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