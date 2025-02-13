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Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство

1:51
Недвижимость

Не все кондиционеры для белья одинаково безопасны. Неправильно подобранное средство может не только ухудшить состояние ткани, но и нанести вред здоровью, предупреждает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

При покупке кондиционера важно внимательно изучить его состав, предупредил специалист. Некоторые производители используют дешёвые и потенциально вредные ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции или наносить вред организму. Например, фосфаты, усиливающие моющую способность, но вредные для окружающей среды.

Ещё один опасный компонент — хлорорганические соединения, такие как триклозан. Хотя он обладает антибактериальными свойствами, длительное использование может повлиять на гормональный баланс и устойчивость бактерий к антибиотикам, пишет Газета.Ru.

"Также стоит остерегаться сильных искусственных ароматизаторов. Да, приятно, когда белье пахнет свежестью, но слишком интенсивные запахи могут свидетельствовать о наличии большого количества химических добавок, которые раздражают кожу и дыхательные пути", — сказал Дорохов.

Лучше выбирать кондиционеры с натуральными ароматическими маслами или без запаха, добавил он.

Консерванты, такие как парабены, также вызывают споры. Есть предположения, что они могут влиять на эндокринную систему, напомнил химик.

Наконец, проверьте, содержит ли кондиционер оптические отбеливатели. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции. Более безопасными считаются средства с натуральными энзимами, которые бережно ухаживают за тканью и не наносят вреда организму, посоветовал эксперт.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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