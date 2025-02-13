Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Не все знают об этих хитростях

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прежде всего, проветривайте помещение и используйте поглотители запахов. Регулярно чистите туалет, мойте и вытирайте пыль с полов, а также дезинфицируйте туалет. Кроме того, очистите стоки и установите систему вентиляции.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Как устранить неприятные запахи

Смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством лимонного сока, чтобы получилась паста. Нанесите раствор на внутреннюю часть унитаза на несколько минут и дайте ему постоять несколько минут, прежде чем просто смыть.

Также можно просто насыпать полстакана соды в слив унитаза и залить его кипятком. Другой способ — налить по полстакана уксуса и лимонный сок в пульверизатор. Смешайте два ингредиента до получения однородного раствора. Затем распылите жидкость в унитаз. Оставить действовать на полчаса. Затем смойте воду в унитазе и очистите стенки унитаза.

Налейте кондиционер для белья в бачок унитаза. Когда вы смываете воду, приятный аромат распространится по ванной комнате.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.





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