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Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Не все знают об этих хитростях

1:09
Недвижимость

Прежде всего, проветривайте помещение и используйте поглотители запахов. Регулярно чистите туалет, мойте и вытирайте пыль с полов, а также дезинфицируйте туалет. Кроме того, очистите стоки и установите систему вентиляции.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Как устранить неприятные запахи

Смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством лимонного сока, чтобы получилась паста. Нанесите раствор на внутреннюю часть унитаза на несколько минут и дайте ему постоять несколько минут, прежде чем просто смыть.

Также можно просто насыпать полстакана соды в слив унитаза и залить его кипятком. Другой способ — налить по полстакана уксуса и лимонный сок в пульверизатор. Смешайте два ингредиента до получения однородного раствора. Затем распылите жидкость в унитаз. Оставить действовать на полчаса. Затем смойте воду в унитазе и очистите стенки унитаза.

Налейте кондиционер для белья в бачок унитаза. Когда вы смываете воду, приятный аромат распространится по ванной комнате.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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