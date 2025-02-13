Как вернуть жизнь молнии? Простые шаги для ремонта замков на одежде

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прежде всего, нужно вернуть бегунок молнии в исходное положение, то есть к началу застежки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в наушниках

Далее возьмите плоскогубцы или пинцет и аккуратно сожмите бегунок с каждой стороны, а затем слегка сожмите прямую часть бегунка по бокам, что улучшит его сцепление с зубьями молнии.

Почему молнии расходятся

Чаще всего это происходит из-за плохого качества фурнитуры. Бывает, что молния плохо пришита или приклеена, и тогда нижний край застежки плохо функционирует. Неосторожное использование или поспешное дергание может привести к тому, что зубцы молнии ослабнут и выпадут.

Как застегнуть молнию, которая оторвалась

Ослабленную молнию можно легко отремонтировать с помощью отвертки. Для этого нужно вставить кончик инструмента в паз сверху и расширить расстояние между металлическими зубьями. Вставьте края крепежа в "отверстие" и затяните плоскогубцами.

Вы также можете покрыть часть молнии, которая разошлась, прозрачным лаком для ногтей и закрыть ее.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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