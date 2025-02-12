Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере

Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё 10 лет назад эти элементы казались модными, но сегодня они только утяжеляют интерьер и делают его устаревшим. Конечно, строгих правил нет — каждый сам выбирает, как оформить своё пространство. Однако если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел современно и элегантно, от некоторых вещей лучше отказаться.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

1. Слишком много ярких цветов

Кислотные оттенки, которые кричат о себе, давно вышли из моды. Конечно, это не значит, что ваш дом должен быть серым и скучным, но важно соблюдать баланс. Вместо резких контрастов лучше выбрать сложные, благородные оттенки — они придают интерьеру глубину и элегантность, а не создают эффект зрительного шума.

2. Безликий минимализм

Минимализм остаётся в тренде, но его главное правило — гармония, а не полное отсутствие индивидуальности. Если в доме нет ни единой детали, отражающей вашу личность, интерьер превращается в стерильное и бездушное пространство. Декор нужен, но в разумном количестве: несколько стильных акцентов (картины, книги, текстиль, вазы) сделают интерьер уютным и живым.

3. Изобилие принтов

Обои с крупными, яркими узорами, пёстрая мебель и текстиль с броскими рисунками — это путь к визуальному хаосу. Лучше оставить стены однотонными, используя принты только для акцентов, например, в виде одной выделенной стены, подушек или небольшого ковра. Чем спокойнее основа интерьера, тем элегантнее выглядит пространство.

4. Мебельные гарнитуры

Готовые мебельные комплекты, когда весь гарнитур выглядит как "из одного набора", устарели ещё в 90-х. Сегодня в моде эклектика — сочетание предметов из разных коллекций и стилей. Это делает интерьер более динамичным, интересным и уникальным.

5. Неоновый текстиль и вычурные принты

Текстиль — важная часть интерьера, и он может как улучшить, так и испортить общий вид. Яркие, кислотные занавески, блестящие покрывала и постельное бельё с аляповатыми принтами давно вышли из моды. Гораздо стильнее смотрится однотонный текстиль с приятной текстурой и натуральными оттенками.

6. Огромные душевые кабины

Когда-то массивные душевые кабины с множеством функций казались вершиной комфорта. Сегодня же они выглядят громоздко и визуально утяжеляют ванную комнату. На смену им пришли элегантные душевые зоны с минималистичными стеклянными перегородками, которые не загромождают пространство.

7. Репродукции известных картин

Копии шедевров великих художников уже давно воспринимаются как дешёвая альтернатива настоящему искусству. В современном интерьере ценится индивидуальность, поэтому вместо репродукций лучше выбрать работы малоизвестных, но талантливых художников. Это придаст вашему дому характер и оригинальность.

Современный интерьер — это сочетание стиля, функциональности и индивидуальности. Главное — избегать перегруженности, выбирать качественные материалы и не бояться добавлять личные акценты. А от этих антитрендов лучше отказаться, чтобы ваш дом выглядел актуально и стильно.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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