Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере

Ещё 10 лет назад эти элементы казались модными, но сегодня они только утяжеляют интерьер и делают его устаревшим. Конечно, строгих правил нет — каждый сам выбирает, как оформить своё пространство. Однако если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел современно и элегантно, от некоторых вещей лучше отказаться.
Кислотные оттенки, которые кричат о себе, давно вышли из моды. Конечно, это не значит, что ваш дом должен быть серым и скучным, но важно соблюдать баланс. Вместо резких контрастов лучше выбрать сложные, благородные оттенки — они придают интерьеру глубину и элегантность, а не создают эффект зрительного шума.
Минимализм остаётся в тренде, но его главное правило — гармония, а не полное отсутствие индивидуальности. Если в доме нет ни единой детали, отражающей вашу личность, интерьер превращается в стерильное и бездушное пространство. Декор нужен, но в разумном количестве: несколько стильных акцентов (картины, книги, текстиль, вазы) сделают интерьер уютным и живым.
Обои с крупными, яркими узорами, пёстрая мебель и текстиль с броскими рисунками — это путь к визуальному хаосу. Лучше оставить стены однотонными, используя принты только для акцентов, например, в виде одной выделенной стены, подушек или небольшого ковра. Чем спокойнее основа интерьера, тем элегантнее выглядит пространство.
Готовые мебельные комплекты, когда весь гарнитур выглядит как "из одного набора", устарели ещё в 90-х. Сегодня в моде эклектика — сочетание предметов из разных коллекций и стилей. Это делает интерьер более динамичным, интересным и уникальным.
Текстиль — важная часть интерьера, и он может как улучшить, так и испортить общий вид. Яркие, кислотные занавески, блестящие покрывала и постельное бельё с аляповатыми принтами давно вышли из моды. Гораздо стильнее смотрится однотонный текстиль с приятной текстурой и натуральными оттенками.
Когда-то массивные душевые кабины с множеством функций казались вершиной комфорта. Сегодня же они выглядят громоздко и визуально утяжеляют ванную комнату. На смену им пришли элегантные душевые зоны с минималистичными стеклянными перегородками, которые не загромождают пространство.
Копии шедевров великих художников уже давно воспринимаются как дешёвая альтернатива настоящему искусству. В современном интерьере ценится индивидуальность, поэтому вместо репродукций лучше выбрать работы малоизвестных, но талантливых художников. Это придаст вашему дому характер и оригинальность.
Современный интерьер — это сочетание стиля, функциональности и индивидуальности. Главное — избегать перегруженности, выбирать качественные материалы и не бояться добавлять личные акценты. А от этих антитрендов лучше отказаться, чтобы ваш дом выглядел актуально и стильно.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.