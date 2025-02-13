5 вещей, которые делают вашу квартиру складом хлама — избавьтесь немедленно

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В каждой квартире есть вещи, которые мы бережно храним "на всякий случай". Вот только в реальности они редко когда пригождаются, зато занимают кучу места и создают хаос. Если не хотите, чтобы ваш дом превратился в склад ненужных вещей, пора провести тотальную чистку. От чего же стоит избавиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

1. Коробки из-под обуви

Когда-то коробки считались удобным способом хранения, но времена меняются. Сегодня существует огромное количество компактных органайзеров и обувниц, которые не только экономят пространство, но и вписываются в интерьер. Особенно популярны полуоткрытые модели, где обувь всегда под рукой. Поэтому не стоит превращать шкаф в склад пустых коробок — избавьтесь от них сразу после покупки!

2. Старые, испорченные вещи с "ценными воспоминаниями"

Выцветшая футболка с концерта, потрёпанное чучело или вышитая бабушкой скатерть с пятнами — такие вещи вызывают ностальгию, но абсолютно бесполезны. Они не украшают интерьер, зато собирают пыль и создают беспорядок. Вместо того чтобы хранить их в глубинах шкафа, лучше найти им новое применение (например, сделать из старой ткани лоскутное одеяло) или просто избавиться.

3. Старые вещи, которые заменили новыми

Купили новый ковёр, пылесос или утюг, а старый "на всякий случай" отправили на балкон? Эта привычка превращает квартиру в склад ненужных вещей. Если техника исправна, лучше подарить её тому, кому она пригодится, или продать. В противном случае просто выбросьте — так в доме станет намного просторнее и уютнее.

4. Остатки стройматериалов после ремонта

Обои, краска, линолеум — после ремонта мы храним всё это с мыслью "вдруг пригодится". На деле такие запасы годами лежат без дела. Если не хотите, чтобы квартира превращалась в кладовку, раздайте остатки тем, кто только начинает ремонт. Это поможет не только освободить место, но и сделать доброе дело.

5. Упаковки от бытовой техники и подарочные коробки

Красивая упаковка от подарков, ленты, футляры, коробки от техники — кажется, что всё это может пригодиться, но в реальности лишь заполняет кладовку. Если срок гарантии на технику уже истёк, коробки можно смело выбросить. Исключение — упаковка от телефона или гаджетов, которые вы собираетесь продавать.

Дом становится уютнее, когда в нём нет бесполезных вещей. Если вам сложно расставаться с хламом, попробуйте провести ревизию по принципу "использовал ли я это за последний год?". Если нет — значит, можно смело прощаться. Ведь свободное пространство — это не просто порядок, а комфортная атмосфера для жизни.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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