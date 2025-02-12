Дом на воде: каково жить в доме-лодке и плавать по каналам Лондона

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На протяжении нескольких месяцев после приобретения своего "дома мечты" Элизабет Эрл сталкивалась с холодом, не могла нормально принимать душ и была вынуждена пользоваться ведром в качестве туалета. Тем не менее, она была готова на такие жертвы ради иного, более экономного образа жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Моторная лодка "Сибирячка"

Элизабет примкнула к растущему числу людей, количество которых, по последним данным, составляет около 15 000, выбравших жизнь на канальной лодке, отказываясь от привычных удобств.

В интервью журналу Money она, вместе с тремя другими владельцами лодок, поделилась причинами своего проживания на воде, рассказала о затратах и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Элизабет впервые приобрела канальную лодку шесть лет назад. Она провела семь лет, путешествуя по миру, и, не имея средств для внесения депозитов за жилье, воспользовалась овердрафтом, чтобы приобрести корпус лодки за 3 800 фунтов стерлингов(более 400 тыс. руб).

Два года, потраченные на восстановление, оказались не зря: ей удалось продать свою лодку за 20 000 фунтов, и она купила более удобную узкую лодку возрастом 100 лет длиной 70 футов за 35 000 фунтов у своей подруги. В разговоре с изданием Money 36-летняя Элизабет из канала Ковентри в Уорикшире подчеркнула, что не сожалеет о сделанном выборе.

Элизабет, являющаяся фриланс-писательницей и иллюстратором, признает, что такой стиль жизни требует адаптации, и как одинокой женщине-лодочнику ей действительно страшно иногда из-за возможных опасностей. Что касается гигиенических процедур, она предпочитает посещать спортзал вместо того, чтобы пользоваться душем, установленным на корабле:

"Я могу запастись 700 литрами воды, которых хватает примерно на четыре-пять недель, и тогда мне придется снова пополнять запасы, поэтому я принимаю душ в спортзале", — отметила Элизабет.

Уточнения

Ло́дка — небольшое беспалубное судно.





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