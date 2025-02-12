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Элементы в интерьере, которые принесут удачу в год Змеи

1:48
Недвижимость

Деревянные элементы интерьера и декоративные свечи станут важными атрибутами для привлечения удачи и повышения позитивной энергии в доме в 2025 году, как сообщила эксперт в области китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Поскольку управлять грядущим годом будет Деревянная Змея, в оформлении пространства стоит акцентировать внимание на таких качествах, как комфортабельность, практичность, элегантность и утонченность. Особое внимание следует уделить изделиям из дерева: удобные кресла, стильные консоли, небольшие столики, фоторамки и различные декоративные аксессуары из древесины добавят уют в ваш дом.

Также эксперт подчеркнула, что Змея ценит блеск и шик, однако при этом сохраняет изящество. Поэтому в интерьере будет уместно использовать утонченные элементы в серебристых, золотых и зеленых оттенках, как сообщает "Москва 24".

Кроме того, Змея тянется к образованным и интеллектуальным людям, поэтому именно сейчас идеальное время для создания уголка для учебы, например, мини-кабинета. Книги при этом станут своеобразным талисманом на весь 2025 год, и удача будет сопутствовать тем, кто стремится к знаниям, — отметила Богданова.

Что касается фигурок Змеи, их размещение в доме не рекомендуется, так как они могут принести проблемы в случаях, если личная астрологическая карта человека конфликтует со знаком года. Вместо этого предпочтение стоит отдать декоративным свечам, которые поддерживают стихию Огня, являющуюся символом наступившего года, заключила астролог.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения. Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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