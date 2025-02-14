Диван как новый: лучше очистить мягкую мебель в домашних условиях именно так

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Диван — один из самых востребованных предметов интерьера. На нём мы отдыхаем, принимаем гостей, играем с детьми, а иногда даже ужинаем. Со временем на его поверхности накапливается пыль, появляются пятна, обивка теряет первоначальный вид.

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Чтобы мягкая мебель оставалась чистой и опрятной, нужно правильно за ней ухаживать. В этой статье разберем, как почистить диван в домашних условиях, используя как профессиональные средства, так и народные методы.

Как ухаживать за диваном, чтобы он дольше оставался чистым

С годами даже самая качественная мебель начинает выглядеть менее привлекательно. Однако есть несколько простых способов продлить срок службы дивана и сохранить его внешний вид:

Задумайтесь о чехле: он защитит обивку от пыли и пятен, а его можно регулярно стирать.

он защитит обивку от пыли и пятен, а его можно регулярно стирать. Регулярно удаляйте пыль: выбивайте диван или пылесосьте его, чтобы избавиться от загрязнений и шерсти домашних животных.

выбивайте диван или пылесосьте его, чтобы избавиться от загрязнений и шерсти домашних животных. Используйте влажную чистку: если материал позволяет, расстелите на диване мокрую простынь и слегка похлопайте — это поможет собрать осевшую пыль.

если материал позволяет, расстелите на диване мокрую простынь и слегка похлопайте — это поможет собрать осевшую пыль. Не игнорируйте серьёзные загрязнения: если пятна уже появились, необходимо правильно подобрать средство для их удаления.

Что понадобится для комплексной уборки

Перед тем как приступать к чистке, подготовьте инвентарь. Вам пригодятся:

Пылесос с насадками.

Щётки разной жёсткости.

Губки и микрофибровые салфетки.

Распылитель и ёмкости для растворов.

Какие чистящие средства выбрать

Для ухода за мягкой мебелью можно использовать как магазинные составы, так и народные рецепты.

Популярные покупные средства

Спреи: легко распыляются, освежают цвет обивки.

легко распыляются, освежают цвет обивки. Пены: подходят для сухой чистки материалов, которым вредна влага (бархат, шёлк, гобелен).

подходят для сухой чистки материалов, которым вредна влага (бархат, шёлк, гобелен). Порошки: эффективно справляются с застарелыми пятнами, впитывают грязь, удаляются пылесосом.

эффективно справляются с застарелыми пятнами, впитывают грязь, удаляются пылесосом. Шампуни-концентраты: смешиваются с водой и наносятся на загрязнения.

Проверенные варианты для чистки мебели

Шампунь "Ваниш" для ручной чистки.

Концентрированное средство Faberlic.

Спрей "Штихонит BAGI".

Пена Denkmit.

Марсельское мыло с содой и оливковым маслом.

Экологичные способы чистки

Если в доме есть дети или аллергики, лучше использовать натуральные составы. Самый простой способ — обычная сода.

Для сухой чистки: посыпьте обивку содой, оставьте на час, затем удалите остатки щёткой или пылесосом.

посыпьте обивку содой, оставьте на час, затем удалите остатки щёткой или пылесосом. Для влажной чистки: нанесите соду на влажную губку, протрите поверхность, через час удалите излишки.

нанесите соду на влажную губку, протрите поверхность, через час удалите излишки. Для сложных пятен: смешайте соду с уксусом, спиртом или перекисью водорода — это поможет вывести загрязнения.

Как правильно чистить разные виды обивки

Чтобы не испортить материал, важно учитывать его особенности.

Чистка тканевых диванов

Тканевая обивка не любит влагу, особенно бархат, велюр и микрофибра. Перед применением любого средства протестируйте его на незаметном участке.

Этапы уборки

Очистите диван от пыли и крошек с помощью пылесоса или выбивалки. Удалите твёрдые загрязнения — с безворсовой ткани их можно соскоблить, ворсовую обивку сначала размочите. Выведите пятна подходящими средствами, двигаясь от краёв к центру. Освежите цвет ткани мыльным раствором, после высыхания пропылесосьте обивку.

Если диван светлый, используйте только белые тряпки и салфетки — цветные могут окрасить ткань.

Чистка кожаных диванов

Для ухода за кожаной обивкой важно правильно подобрать средства. Лучше всего использовать мягкие ткани, так как жёсткие насадки могут повредить покрытие.

Как чистить кожаный диван

Удалите пыль пылесосом или сухой тканью.

Выведите пятна специальными средствами.

Протрите поверхность мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, затем вытрите насухо.

Нанесите кондиционер для кожи или смесь из растительного масла и уксуса, чтобы обивка оставалась эластичной.

Для белых кожаных диванов подойдет теплое молоко: нанесите его на ватный диск, обработайте пятно, протрите сухой тканью.

Как удалить сложные пятна

Кровь : свежие пятна промойте холодной водой, засохшие размочите льдом. Можно использовать уксусный раствор или солевой раствор.

: свежие пятна промойте холодной водой, засохшие размочите льдом. Можно использовать уксусный раствор или солевой раствор. Чай и кофе : натрите пятно хозяйственным мылом или нанесите пасту из соды и воды.

: натрите пятно хозяйственным мылом или нанесите пасту из соды и воды. Чернила : для кожи подойдёт лимонный сок, для ткани — лак для волос или смесь крахмала и молока.

: для кожи подойдёт лимонный сок, для ткани — лак для волос или смесь крахмала и молока. Жир, вино : насыпьте соль, через 20 минут очистите щеткой, обработайте спиртовым раствором.

: насыпьте соль, через 20 минут очистите щеткой, обработайте спиртовым раствором. Жвачка: охладите кубиком льда, соскоблите ножом, остатки удалите спиртом.

Как избавиться от неприятного запаха

Для устранения неприятных ароматов можно использовать как покупные, так и народные средства.

Готовые средства:

Dufta: убирает запах мочи, дыма, алкоголя.

убирает запах мочи, дыма, алкоголя. Simple Solution: эффективен в домах с животными.

эффективен в домах с животными. Nature's Miracle: устраняет запахи и препятствует их повторному появлению.

Народные способы:

Запах мочи младенца: слабый раствор марганцовки.

слабый раствор марганцовки. Запах мочи взрослого человека: хлорный раствор.

хлорный раствор. Запах сырости: уксус, активированный уголь.

уксус, активированный уголь. Запах пива: уксусный раствор (3 ст. л. уксуса на 1 л воды).

Теперь вы знаете, как быстро почистить диван в домашних условиях, используя подручные средства или профессиональные составы. Регулярная чистка и правильный уход помогут сохранить мебель в отличном состоянии на долгие годы.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Черни́ла — общее название жидких красителей, пригодных для письма и/или создания каких-либо изображений с помощью писчих инструментов и штампов.

