Быстро избавляемся от шерсти животных: хитрые лайфхаки для чистого дома

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Линька домашних питомцев — неизбежный процесс, который может превратить уборку в настоящий вызов. Шерсть скапливается на одежде, мебели и коврах, создавая ощущение беспорядка. Однако несколько простых способов помогут быстро справиться с этой проблемой и поддерживать чистоту в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Как убрать шерсть с одежды

Шерсть на одежде — распространенная проблема владельцев пушистых питомцев. Вот эффективные методы, которые помогут быстро очистить вещи:

Липкий валик : специальный ролик с липкой поверхностью идеально собирает шерсть с одежды. Достаточно провести им несколько раз по ткани.

: специальный ролик с липкой поверхностью идеально собирает шерсть с одежды. Достаточно провести им несколько раз по ткани. Щетки для одежды : существуют специальные щетки с антистатическим эффектом, которые эффективно вытягивают шерсть из ткани.

: существуют специальные щетки с антистатическим эффектом, которые эффективно вытягивают шерсть из ткани. Резиновые перчатки : намочите обычные резиновые перчатки для уборки и протрите ими одежду — шерсть быстро прилипнет к их поверхности.

: намочите обычные резиновые перчатки для уборки и протрите ими одежду — шерсть быстро прилипнет к их поверхности. Сушильная машина : перед стиркой загрузите одежду в сушилку на 10 минут без нагрева — шерсть соберется в фильтре.

: перед стиркой загрузите одежду в сушилку на 10 минут без нагрева — шерсть соберется в фильтре. Липкая лента : возьмите широкий скотч, наклейте на ткань и резким движением снимите — шерсть останется на ленте.

: возьмите широкий скотч, наклейте на ткань и резким движением снимите — шерсть останется на ленте. Бальзам для волос : добавьте немного бальзама в воду при стирке — он снижает статическое электричество и облегчает удаление шерсти.

: добавьте немного бальзама в воду при стирке — он снижает статическое электричество и облегчает удаление шерсти. Влажные салфетки: легкий способ быстро убрать шерсть с одежды перед выходом из дома.

Как очистить диван и мебель от шерсти

Если ваш питомец любит отдыхать на диване или кресле, шерсть наверняка остается на обивке. Вот несколько способов вернуть мебели чистоту:

Влажная рука : намочите ладонь и проведите по обивке — шерсть соберется в комки, которые легко удалить.

: намочите ладонь и проведите по обивке — шерсть соберется в комки, которые легко удалить. Резиновые перчатки : наденьте слегка увлажненные перчатки и протрите поверхность — шерсть быстро прилипает к резине.

: наденьте слегка увлажненные перчатки и протрите поверхность — шерсть быстро прилипает к резине. Специальные щетки : используйте щетки для удаления шерсти — их ворсистая поверхность собирает даже мелкие волоски.

: используйте щетки для удаления шерсти — их ворсистая поверхность собирает даже мелкие волоски. Влажные салфетки или губки : протрите диван влажной тканью — шерсть останется на ней, не разлетаясь по комнате.

: протрите диван влажной тканью — шерсть останется на ней, не разлетаясь по комнате. Пылесос : используйте насадки для мебели, но регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать его засорения.

: используйте насадки для мебели, но регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать его засорения. Липкая лента: работает так же, как и на одежде — прикладывайте и отрывайте, чтобы быстро собрать шерсть.

Те же методы можно использовать для чистки ковров.

Поддержание чистоты без лишних усилий

Регулярный уход за мебелью и одеждой в период линьки питомцев значительно упрощает процесс уборки. Чем чаще вы очищаете поверхности от шерсти, тем меньше времени придется тратить на борьбу с ней в будущем. А правильный выбор инструментов поможет справляться с этим еще быстрее!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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