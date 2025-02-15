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Быстро избавляемся от шерсти животных: хитрые лайфхаки для чистого дома

2:55
Недвижимость

Линька домашних питомцев — неизбежный процесс, который может превратить уборку в настоящий вызов. Шерсть скапливается на одежде, мебели и коврах, создавая ощущение беспорядка. Однако несколько простых способов помогут быстро справиться с этой проблемой и поддерживать чистоту в доме.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Как убрать шерсть с одежды

Шерсть на одежде — распространенная проблема владельцев пушистых питомцев. Вот эффективные методы, которые помогут быстро очистить вещи:

  • Липкий валик: специальный ролик с липкой поверхностью идеально собирает шерсть с одежды. Достаточно провести им несколько раз по ткани.
  • Щетки для одежды: существуют специальные щетки с антистатическим эффектом, которые эффективно вытягивают шерсть из ткани.
  • Резиновые перчатки: намочите обычные резиновые перчатки для уборки и протрите ими одежду — шерсть быстро прилипнет к их поверхности.
  • Сушильная машина: перед стиркой загрузите одежду в сушилку на 10 минут без нагрева — шерсть соберется в фильтре.
  • Липкая лента: возьмите широкий скотч, наклейте на ткань и резким движением снимите — шерсть останется на ленте.
  • Бальзам для волос: добавьте немного бальзама в воду при стирке — он снижает статическое электричество и облегчает удаление шерсти.
  • Влажные салфетки: легкий способ быстро убрать шерсть с одежды перед выходом из дома.

Как очистить диван и мебель от шерсти

Если ваш питомец любит отдыхать на диване или кресле, шерсть наверняка остается на обивке. Вот несколько способов вернуть мебели чистоту:

  • Влажная рука: намочите ладонь и проведите по обивке — шерсть соберется в комки, которые легко удалить.
  • Резиновые перчатки: наденьте слегка увлажненные перчатки и протрите поверхность — шерсть быстро прилипает к резине.
  • Специальные щетки: используйте щетки для удаления шерсти — их ворсистая поверхность собирает даже мелкие волоски.
  • Влажные салфетки или губки: протрите диван влажной тканью — шерсть останется на ней, не разлетаясь по комнате.
  • Пылесос: используйте насадки для мебели, но регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать его засорения.
  • Липкая лента: работает так же, как и на одежде — прикладывайте и отрывайте, чтобы быстро собрать шерсть.

Те же методы можно использовать для чистки ковров.

Поддержание чистоты без лишних усилий

Регулярный уход за мебелью и одеждой в период линьки питомцев значительно упрощает процесс уборки. Чем чаще вы очищаете поверхности от шерсти, тем меньше времени придется тратить на борьбу с ней в будущем. А правильный выбор инструментов поможет справляться с этим еще быстрее!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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