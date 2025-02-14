Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении
Hyundai, Samsung и LG готовятся к возвращению в Россию
Идеальный шампунь для вашего питомца: как выбрать по типу шерсти и кожи
Как провести пилинг в домашних условиях без риска для кожи
Водопад-утопленник — как так получилось
Подлива без комочков — секрет идеальной густоты раскрыт
Заплаканная Настасья Самбурская отметила День всех влюблённых
Что делать, если не получается похудеть в талии?

Чистота без разводов: лучшие способы ухода за моющимися обоями

2:20
Недвижимость

Со временем даже моющиеся обои покрываются пылью, а на кухне дополнительно оседают жир и копоть. Чтобы покрытие не теряло привлекательный вид, его нужно регулярно очищать. Разберемся, как правильно мыть моющиеся обои, не повреждая их поверхность.

Уборка
Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Уборка

Подготовка к мытью

Перед началом уборки освободите пространство у стен, уберите мебель и декор, который может мешать. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук. Подготовьте необходимые материалы:

  • Емкость для моющего раствора.
  • Мягкие губки или салфетки из микрофибры.
  • Стремянку или устойчивую подставку.
  • Чистую воду.
  • Специальное моющее средство для обоев (без хлора и абразивных частиц).
  • Нашатырный спирт (1 ст. л. на 1 л воды) для удаления жирных пятен.

Как правильно мыть моющиеся обои

  • Пропылесосьте стены, чтобы убрать пыль и поверхностные загрязнения.
  • Приготовьте моющий раствор, следуя инструкции на упаковке средства.
  • Для удаления жира обработайте проблемные участки раствором нашатырного спирта и дайте ему немного подействовать.
  • Смочите губку в растворе, отожмите лишнюю влагу и аккуратно мойте обои круговыми движениями, двигаясь сверху вниз.
  • Постоянно споласкивайте губку в чистой воде и меняйте воду по мере загрязнения.
  • Рельефные узоры можно очищать мягкой щеткой, не нажимая слишком сильно.
  • Сразу вытирайте влажные участки сухой салфеткой, чтобы избежать разводов.
  • После завершения уборки дайте обоям полностью высохнуть, прежде чем возвращать мебель на место.

Важные нюансы

  • Перед началом мытья протестируйте раствор на малозаметном участке, чтобы избежать повреждения обоев.
  • Не трите поверхность слишком сильно, чтобы не стереть защитный слой.
  • Убедитесь, что помещение хорошо освещено, чтобы не пропустить загрязненные участки.
  • Проветривайте комнату во время и после уборки, чтобы ускорить высыхание стен.

Регулярный уход за моющимися обоями поможет сохранить их чистоту и продлит срок службы покрытия.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении
Hyundai, Samsung и LG готовятся к возвращению в Россию
Идеальный шампунь для вашего питомца: как выбрать по типу шерсти и кожи
Как провести пилинг в домашних условиях без риска для кожи
Водопад-утопленник — как так получилось
Подлива без комочков — секрет идеальной густоты раскрыт
Заплаканная Настасья Самбурская отметила День всех влюблённых
Что делать, если не получается похудеть в талии?
Готовлю эти три намазки – и бутерброды исчезают со стола мгновенно!
Спортивный дух и экономичность: Каким будет новый Renault Clio
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.