Чистота без разводов: лучшие способы ухода за моющимися обоями

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже моющиеся обои покрываются пылью, а на кухне дополнительно оседают жир и копоть. Чтобы покрытие не теряло привлекательный вид, его нужно регулярно очищать. Разберемся, как правильно мыть моющиеся обои, не повреждая их поверхность.

Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Уборка

Подготовка к мытью

Перед началом уборки освободите пространство у стен, уберите мебель и декор, который может мешать. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук. Подготовьте необходимые материалы:

Емкость для моющего раствора.

Мягкие губки или салфетки из микрофибры.

Стремянку или устойчивую подставку.

Чистую воду.

Специальное моющее средство для обоев (без хлора и абразивных частиц).

Нашатырный спирт (1 ст. л. на 1 л воды) для удаления жирных пятен.

Как правильно мыть моющиеся обои

Пропылесосьте стены, чтобы убрать пыль и поверхностные загрязнения.

Приготовьте моющий раствор, следуя инструкции на упаковке средства.

Для удаления жира обработайте проблемные участки раствором нашатырного спирта и дайте ему немного подействовать.

Смочите губку в растворе, отожмите лишнюю влагу и аккуратно мойте обои круговыми движениями, двигаясь сверху вниз.

Постоянно споласкивайте губку в чистой воде и меняйте воду по мере загрязнения.

Рельефные узоры можно очищать мягкой щеткой, не нажимая слишком сильно.

Сразу вытирайте влажные участки сухой салфеткой, чтобы избежать разводов.

После завершения уборки дайте обоям полностью высохнуть, прежде чем возвращать мебель на место.

Важные нюансы

Перед началом мытья протестируйте раствор на малозаметном участке, чтобы избежать повреждения обоев.

Не трите поверхность слишком сильно, чтобы не стереть защитный слой.

Убедитесь, что помещение хорошо освещено, чтобы не пропустить загрязненные участки.

Проветривайте комнату во время и после уборки, чтобы ускорить высыхание стен.

Регулярный уход за моющимися обоями поможет сохранить их чистоту и продлит срок службы покрытия.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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