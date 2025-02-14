Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковровые покрытия создают уют и комфорт в доме, но со временем они теряют свежесть из-за скопления пыли, грязи и различных пятен. Чтобы сохранить их привлекательный вид и продлить срок службы, важно регулярно проводить чистку. Разберем, как эффективно очистить ковры от разных типов загрязнений с помощью простых средств.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Чистка ковра

Как бороться с пятнами на ковре

В зависимости от типа загрязнения выбирают разные методы чистки:

Пятна от еды и напитков : свежие загрязнения от сока, соусов или фруктов легко удаляются раствором теплой воды с небольшим количеством моющего средства. Достаточно промокнуть пятно бумажным полотенцем, нанести раствор и аккуратно потереть щеткой. Засохшие пятна можно размягчить уксусным раствором и затем удалить.

: свежие загрязнения от сока, соусов или фруктов легко удаляются раствором теплой воды с небольшим количеством моющего средства. Достаточно промокнуть пятно бумажным полотенцем, нанести раствор и аккуратно потереть щеткой. Засохшие пятна можно размягчить уксусным раствором и затем удалить. Жирные пятна : свежий жир впитывают тальком или кукурузным крахмалом — их оставляют на несколько часов, а затем пылесосят. Застарелые пятна можно обработать растворителем для краски или средством для снятия лака, после чего промокнуть чистой салфеткой.

: свежий жир впитывают тальком или кукурузным крахмалом — их оставляют на несколько часов, а затем пылесосят. Застарелые пятна можно обработать растворителем для краски или средством для снятия лака, после чего промокнуть чистой салфеткой. Красное вино и сок: свежие следы посыпают солью, оставляют на 15-20 минут, затем пылесосят. Если пятно старое, его можно обработать раствором теплой воды с небольшим количеством отбеливателя.

Как убрать ворсинки и волокна с ковра

Ковровое покрытие со временем собирает волокна и ворс, ухудшая внешний вид. Чтобы вернуть ему чистоту:

Используйте липкий валик : прокатывайте его по поверхности, чтобы собрать прилипшие ворсинки.

: прокатывайте его по поверхности, чтобы собрать прилипшие ворсинки. Пылесосьте с насадкой-щеткой: она поможет глубже очистить ворс от застрявших волокон.

Глубокая чистка коврового покрытия

Для поддержания свежести раз в несколько месяцев ковры стоит чистить более тщательно:

Разведите в теплой воде немного моющего средства или уксуса.

Нанесите раствор на поверхность, оставьте на 15-20 минут.

Потрите щеткой с жесткой щетиной, чтобы средство проникло вглубь ворса.

Промойте чистой водой и промокните сухими бумажными полотенцами.

Регулярная чистка ковров позволяет не только удалять пятна, но и предотвращает их въедание в волокна, что облегчает дальнейший уход. Глубокая обработка помогает избавиться от накопленной грязи, продлевая срок службы покрытия. При этом важно соблюдать меры предосторожности, использовать безопасные средства и при необходимости обращаться к профессионалам.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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