Запах сырости в квартире: что делать, чтобы не маскировать, а устранить навсегда

4:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах сырости в доме — не просто неприятность, а серьезная угроза здоровью. Грибковые споры легко распространяются по воздуху, оседая на коже и проникая в дыхательные пути. Если вовремя не устранить источник проблемы, можно столкнуться с аллергией, постоянным кашлем, головными болями и даже астмой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Разберемся, откуда берется затхлый аромат и как эффективно избавиться от него.

Как понять, что в доме проблема

Грибок не всегда заметен, но его присутствие выдает запах. Он напоминает подвальное помещение или застоявшуюся воду. Дополнительный признак — конденсат на окнах.

Основные причины появления плесени

Главное правило борьбы с плесенью — устранение первоисточника. Маскировка запаха не решит проблему. Чаще всего сырость в доме появляется из-за следующих факторов:

Затопление : после потопа в квартире повышается влажность. Если вода попала в стены и пол, избавиться от запаха сырости можно только с помощью ремонта и антисептической обработки.

: после потопа в квартире повышается влажность. Если вода попала в стены и пол, избавиться от запаха сырости можно только с помощью ремонта и антисептической обработки. Проживание на первом этаже : подвалы с протекающими трубами — распространенный источник сырости в квартирах нижних этажей.

: подвалы с протекающими трубами — распространенный источник сырости в квартирах нижних этажей. Старые частные дома : деревянные стены легко впитывают влагу, особенно если вентиляция слабая.

: деревянные стены легко впитывают влагу, особенно если вентиляция слабая. Проблемы с водопроводом и вентиляцией: плохая изоляция труб и недостаточная вентиляция приводят к скоплению влаги на стенах.

Сырость чаще всего встречается в ванных комнатах, где повышенная влажность — обычное явление.

Как избавиться от запаха плесени

Борьба с затхлым ароматом требует последовательных действий:

После затопления : открыть окна для проветривания, высушить стены, использовать антибактериальную грунтовку. Если затопление было сильным — потребуется ремонт.

: открыть окна для проветривания, высушить стены, использовать антибактериальную грунтовку. Если затопление было сильным — потребуется ремонт. В ванной : проверить швы плитки, вентиляцию, использовать полотенцесушитель. Поверхности регулярно обрабатывать хлоросодержащими средствами.

: проверить швы плитки, вентиляцию, использовать полотенцесушитель. Поверхности регулярно обрабатывать хлоросодержащими средствами. В платяном шкафу : вынуть одежду, высушить на свежем воздухе, обработать уксусом внутренние поверхности шкафа.

: вынуть одежду, высушить на свежем воздухе, обработать уксусом внутренние поверхности шкафа. В мягкой мебели: просушить на солнце или с помощью обогревателя. Альтернативный способ — присыпать мебель молотым кофе или зеленым чаем.

Народные средства против сырости

Чтобы убрать запах плесени, можно использовать домашние рецепты:

Сода : 3 ст. л. соды на 500 мл воды, добавить эфирное масло. Подходит для обработки плитки и стен.

: 3 ст. л. соды на 500 мл воды, добавить эфирное масло. Подходит для обработки плитки и стен. Уксус : развести 1:3 с водой, использовать для опрыскивания поверхностей и одежды.

: развести 1:3 с водой, использовать для опрыскивания поверхностей и одежды. Крахмал : убирает затхлый запах с трикотажных вещей.

: убирает затхлый запах с трикотажных вещей. Медный купорос : Растворить 30 г в литре воды с ложкой уксуса, нанести на пораженные стены.

: Растворить 30 г в литре воды с ложкой уксуса, нанести на пораженные стены. Фурацилин: 10 таблеток на стакан воды, применять после очистки стен от грибка.

Специальные средства против сырости

Если народные методы не помогают, стоит воспользоваться профессиональными средствами:

Vanish : удаляет пятна плесени с текстиля.

: удаляет пятна плесени с текстиля. Белизна : подходит для светлых тканей.

: подходит для светлых тканей. Dali : универсальный антисептик для всех поверхностей.

: универсальный антисептик для всех поверхностей. Alpa : убирает плесень без повреждения глянцевых покрытий.

: убирает плесень без повреждения глянцевых покрытий. Biotol : удобен для обработки мебели и стен.

: удобен для обработки мебели и стен. Мавикс-Био: работает в комплексе с гидрофобизатором.

Профилактика появления плесени

Чтобы избежать повторного появления сырости, придерживайтесь простых правил:

Чаще проветривайте квартиру.

Не оставляйте мокрую одежду в стиральной машине.

Своевременно устраняйте излишки влаги.

Следите за чистотой вентиляции.

Оборудуйте окна вентиляционными клапанами.

Регулярно проверяйте стены и потолки на появление черных точек.

Запах сырости — серьезный сигнал о проблемах с влажностью. Устранение причин, правильная обработка поверхностей и профилактические меры помогут избавиться от плесени навсегда.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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