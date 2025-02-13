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Запах сырости в квартире: что делать, чтобы не маскировать, а устранить навсегда

4:15
Недвижимость

Запах сырости в доме — не просто неприятность, а серьезная угроза здоровью. Грибковые споры легко распространяются по воздуху, оседая на коже и проникая в дыхательные пути. Если вовремя не устранить источник проблемы, можно столкнуться с аллергией, постоянным кашлем, головными болями и даже астмой.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Разберемся, откуда берется затхлый аромат и как эффективно избавиться от него.

Как понять, что в доме проблема

Грибок не всегда заметен, но его присутствие выдает запах. Он напоминает подвальное помещение или застоявшуюся воду. Дополнительный признак — конденсат на окнах.

Основные причины появления плесени

Главное правило борьбы с плесенью — устранение первоисточника. Маскировка запаха не решит проблему. Чаще всего сырость в доме появляется из-за следующих факторов:

  • Затопление: после потопа в квартире повышается влажность. Если вода попала в стены и пол, избавиться от запаха сырости можно только с помощью ремонта и антисептической обработки.
  • Проживание на первом этаже: подвалы с протекающими трубами — распространенный источник сырости в квартирах нижних этажей.
  • Старые частные дома: деревянные стены легко впитывают влагу, особенно если вентиляция слабая.
  • Проблемы с водопроводом и вентиляцией: плохая изоляция труб и недостаточная вентиляция приводят к скоплению влаги на стенах.

Сырость чаще всего встречается в ванных комнатах, где повышенная влажность — обычное явление.

Как избавиться от запаха плесени

Борьба с затхлым ароматом требует последовательных действий:

  • После затопления: открыть окна для проветривания, высушить стены, использовать антибактериальную грунтовку. Если затопление было сильным — потребуется ремонт.
  • В ванной: проверить швы плитки, вентиляцию, использовать полотенцесушитель. Поверхности регулярно обрабатывать хлоросодержащими средствами.
  • В платяном шкафу: вынуть одежду, высушить на свежем воздухе, обработать уксусом внутренние поверхности шкафа.
  • В мягкой мебели: просушить на солнце или с помощью обогревателя. Альтернативный способ — присыпать мебель молотым кофе или зеленым чаем.

Народные средства против сырости

Чтобы убрать запах плесени, можно использовать домашние рецепты:

  • Сода: 3 ст. л. соды на 500 мл воды, добавить эфирное масло. Подходит для обработки плитки и стен.
  • Уксус: развести 1:3 с водой, использовать для опрыскивания поверхностей и одежды.
  • Крахмал: убирает затхлый запах с трикотажных вещей.
  • Медный купорос: Растворить 30 г в литре воды с ложкой уксуса, нанести на пораженные стены.
  • Фурацилин: 10 таблеток на стакан воды, применять после очистки стен от грибка.

Специальные средства против сырости

Если народные методы не помогают, стоит воспользоваться профессиональными средствами:

  • Vanish: удаляет пятна плесени с текстиля.
  • Белизна: подходит для светлых тканей.
  • Dali: универсальный антисептик для всех поверхностей.
  • Alpa: убирает плесень без повреждения глянцевых покрытий.
  • Biotol: удобен для обработки мебели и стен.
  • Мавикс-Био: работает в комплексе с гидрофобизатором.

Профилактика появления плесени

Чтобы избежать повторного появления сырости, придерживайтесь простых правил:

  • Чаще проветривайте квартиру.
  • Не оставляйте мокрую одежду в стиральной машине.
  • Своевременно устраняйте излишки влаги.
  • Следите за чистотой вентиляции.
  • Оборудуйте окна вентиляционными клапанами.
  • Регулярно проверяйте стены и потолки на появление черных точек.

Запах сырости — серьезный сигнал о проблемах с влажностью. Устранение причин, правильная обработка поверхностей и профилактические меры помогут избавиться от плесени навсегда.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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