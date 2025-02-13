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Одежда теряет вид после стирки: как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли цвет и форму

3:31
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что даже при соблюдении всех условий стирки вещи выглядят хуже, чем до попадания в барабан? Давайте разберемся, какие ошибки могут испортить вашу одежду и как их избежать.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Ошибки при стирке, которые портят одежду

Чтобы продлить срок службы вещей и сохранить их привлекательность, важно учитывать несколько ключевых моментов.

  • Неправильная сортировка: вещи следует разделять не только по цвету, но и по ткани. Флис, шерсть, шелк, хлопок и синтетика требуют разных режимов стирки, температуры и моющих средств.
  • Грубое удаление пятен: механическое трение поврежденных участков может привести к разрывам или обесцвечиванию. Лучше нанести специальное средство, подождать и аккуратно застирать.
  • Избыток порошка: слишком большое количество моющего средства образует избыточную пену, из-за чего загрязнения, особенно на манжетах и воротнике, не отстирываются полностью. Со временем это приводит к появлению желтых пятен и скоплению бактерий.
  • Игнорирование фурнитуры: пуговицы перед стиркой нужно расстегивать, чтобы уменьшить нагрузку на нитки. Молнии и крючки, наоборот, застегивают — это предотвращает зацепки и повреждения других вещей.

Что еще портит одежду при стирке

  • Частое использование отбеливателя: агрессивные химические составы со временем истончают ткань, вызывая появление дырок. Вместо этого можно применять кипячение с добавлением лимонного сока.
  • Игнорирование рекомендаций на ярлыках: не все вещи подходят для машинной стирки. Например, одежда из эластичных материалов требует исключительно ручного ухода.
  • Редкое использование машинки: вопреки распространенному мнению, лучше стирать несколько партий белья подряд — так экономится электроэнергия, поскольку машина остается теплой после предыдущего цикла.
  • Перегрузка барабана: вместимость обычно составляет 5 кг. Переполненный барабан ухудшает качество стирки и увеличивает риск поломки машинки.
  • Отсутствие дополнительного полоскания: особенно важно для толстых тканей и вещей с наполнителями — халатов, пледов, подушек. Дополнительный цикл полоскания помогает удалить остатки порошка и избежать разводов.
  • Неправильная стирка пуховиков: наполнитель сбивается в комки, портя внешний вид изделия. Этого можно избежать, если добавить в барабан пару теннисных мячиков — они предотвратят слипание пуха.

Как продлить жизнь стиральной машине

Чтобы техника работала дольше, ее нужно правильно обслуживать:

  • Чистить барабан и лотки для порошка: остатки влаги и моющих средств приводят к появлению плесени.
  • Оставлять дверцу приоткрытой после стирки: это помогает барабану высохнуть и предотвращает неприятный запах.
  • Удалять накипь: регулярно очищая машину от известкового налета, можно избежать серьезных поломок.

Правильный уход за одеждой и внимательное отношение к процессу стирки помогут сохранить вещи в идеальном состоянии. Следуя этим простым рекомендациям, вы забудете о тусклых тканях, деформации и неприятных сюрпризах после очередного цикла стирки.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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