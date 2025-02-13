Одежда теряет вид после стирки: как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли цвет и форму

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что даже при соблюдении всех условий стирки вещи выглядят хуже, чем до попадания в барабан? Давайте разберемся, какие ошибки могут испортить вашу одежду и как их избежать.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Ошибки при стирке, которые портят одежду

Чтобы продлить срок службы вещей и сохранить их привлекательность, важно учитывать несколько ключевых моментов.

Неправильная сортировка : вещи следует разделять не только по цвету, но и по ткани. Флис, шерсть, шелк, хлопок и синтетика требуют разных режимов стирки, температуры и моющих средств.

: вещи следует разделять не только по цвету, но и по ткани. Флис, шерсть, шелк, хлопок и синтетика требуют разных режимов стирки, температуры и моющих средств. Грубое удаление пятен : механическое трение поврежденных участков может привести к разрывам или обесцвечиванию. Лучше нанести специальное средство, подождать и аккуратно застирать.

: механическое трение поврежденных участков может привести к разрывам или обесцвечиванию. Лучше нанести специальное средство, подождать и аккуратно застирать. Избыток порошка : слишком большое количество моющего средства образует избыточную пену, из-за чего загрязнения, особенно на манжетах и воротнике, не отстирываются полностью. Со временем это приводит к появлению желтых пятен и скоплению бактерий.

: слишком большое количество моющего средства образует избыточную пену, из-за чего загрязнения, особенно на манжетах и воротнике, не отстирываются полностью. Со временем это приводит к появлению желтых пятен и скоплению бактерий. Игнорирование фурнитуры: пуговицы перед стиркой нужно расстегивать, чтобы уменьшить нагрузку на нитки. Молнии и крючки, наоборот, застегивают — это предотвращает зацепки и повреждения других вещей.

Что еще портит одежду при стирке

Частое использование отбеливателя : агрессивные химические составы со временем истончают ткань, вызывая появление дырок. Вместо этого можно применять кипячение с добавлением лимонного сока.

: агрессивные химические составы со временем истончают ткань, вызывая появление дырок. Вместо этого можно применять кипячение с добавлением лимонного сока. Игнорирование рекомендаций на ярлыках : не все вещи подходят для машинной стирки. Например, одежда из эластичных материалов требует исключительно ручного ухода.

: не все вещи подходят для машинной стирки. Например, одежда из эластичных материалов требует исключительно ручного ухода. Редкое использование машинки : вопреки распространенному мнению, лучше стирать несколько партий белья подряд — так экономится электроэнергия, поскольку машина остается теплой после предыдущего цикла.

: вопреки распространенному мнению, лучше стирать несколько партий белья подряд — так экономится электроэнергия, поскольку машина остается теплой после предыдущего цикла. Перегрузка барабана : вместимость обычно составляет 5 кг. Переполненный барабан ухудшает качество стирки и увеличивает риск поломки машинки.

: вместимость обычно составляет 5 кг. Переполненный барабан ухудшает качество стирки и увеличивает риск поломки машинки. Отсутствие дополнительного полоскания : особенно важно для толстых тканей и вещей с наполнителями — халатов, пледов, подушек. Дополнительный цикл полоскания помогает удалить остатки порошка и избежать разводов.

: особенно важно для толстых тканей и вещей с наполнителями — халатов, пледов, подушек. Дополнительный цикл полоскания помогает удалить остатки порошка и избежать разводов. Неправильная стирка пуховиков: наполнитель сбивается в комки, портя внешний вид изделия. Этого можно избежать, если добавить в барабан пару теннисных мячиков — они предотвратят слипание пуха.

Как продлить жизнь стиральной машине

Чтобы техника работала дольше, ее нужно правильно обслуживать:

Чистить барабан и лотки для порошка : остатки влаги и моющих средств приводят к появлению плесени.

: остатки влаги и моющих средств приводят к появлению плесени. Оставлять дверцу приоткрытой после стирки : это помогает барабану высохнуть и предотвращает неприятный запах.

: это помогает барабану высохнуть и предотвращает неприятный запах. Удалять накипь: регулярно очищая машину от известкового налета, можно избежать серьезных поломок.

Правильный уход за одеждой и внимательное отношение к процессу стирки помогут сохранить вещи в идеальном состоянии. Следуя этим простым рекомендациям, вы забудете о тусклых тканях, деформации и неприятных сюрпризах после очередного цикла стирки.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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