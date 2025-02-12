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От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров

1:10
Недвижимость

Ковры — это не просто элемент интерьера, а важная деталь, создающая уют и тепло в доме. Современный рынок предлагает огромное разнообразие вариантов, но их история уходит в глубокую древность.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Первые ковры, напоминающие современные, появились ещё в XIV веке до нашей эры  в гробнице Тутмоса IV, а самый древний сохранившийся экземпляр можно увидеть в Эрмитаже.

В России ковроделие особенно развито в Дагестане — местные мастера создают изделия, которые ценятся на мировом рынке.

Ковры выполняют не только декоративную функцию — они могут быть выгодным вложением, наряду с антиквариатом и драгоценностями.

Основные виды ковров

1. Ворсовые — мягкие, тёплые, идеальны для детских комнат.

2. Безворсовые — плотные и износостойкие, чаще используются в гостиных.

3. Войлочные — грубее по структуре, но практичны и долговечны.

Сегодня на коврах можно увидеть любые узоры: от традиционной геометрии до портретов и абстракций.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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