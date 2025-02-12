Невидимая кухня: новый тренд для ценителей минимализма

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня-невидимка — дизайнерский приём, который позволяет скрыть рабочую зону и создать цельный, гармоничный интерьер.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Такой подход делает пространство уютнее и современнее, особенно в квартирах-студиях и открытых планировках.

Секрет кухни-невидимки — в фасадах, которые сливаются со стенами или мебелью гостиной. Даже старую кухню можно замаскировать, придав интерьеру свежесть и стиль.

Как спрятать кухню?

1. Фальшстена создаст иллюзию цельного пространства.

2. Раздвижные панели, как в шкафе-купе, скроют рабочую зону.

3. Модульные блоки помогут спрятать кухонные элементы, не выдавая их сразу.

Такой дизайн — идеальное решение для тех, кто ценит минимализм и стильный интерьер, говорит эксперт сетевого издания ТУТ НОВОСТИ Юлия Тычино.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.



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