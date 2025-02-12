Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создать уютную атмосферу в спальне можно с помощью натурального освежителя воздуха, приготовленного своими руками.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Вместо химических аэрозолей попробуйте смесь эфирных масел, которая наполнит комнату приятным ароматом и поможет расслабиться. Подберите сочетание под своё настроение: лаванда и ваниль помогут уснуть, апельсин и корица подарят тепло, а мята с лаймом освежат воздух.

Сделать освежитель просто — добавьте 10-15 капель эфирного масла в две ложки соды или риса, перемешайте и оставьте в открытой ёмкости.

Такой ароматизатор не только приятно пахнет, но и впитывает лишнюю влагу, улучшая качество воздуха в помещении, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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