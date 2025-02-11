Стиральная машина не понадобится: вот как сделать подушки снова белыми за 10 минут

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Недвижимость

Подушки со временем накапливают не только пыль, но и бактерии, клещей и грибки, которые могут спровоцировать аллергию, раздражение кожи и проблемы с дыханием.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Жёлтые пятна на ткани появляются из-за впитываемого пота, жира, омертвевших клеток кожи и даже слюны. Многие думают, что единственный способ очистить подушку — постирать её в машинке, но есть более быстрый и эффективный метод.

Эксперт по уходу за текстилем Дэвид Смит рекомендует использовать перекись водорода, которая осветляет ткань и уничтожает бактерии. Смешайте перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанесите на пятна и оставьте на 10-15 минут, затем тщательно промойте чистой водой и дайте подушке полностью высохнуть.

Такой метод не только вернет подушке белый цвет, но и избавит от вредных микроорганизмов, обеспечивая более гигиеничный и здоровый сон, пишет ND Mais.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна. 

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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