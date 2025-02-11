Холодная, тёплая или горячая? Вот какой водой действительно нужно мыть полы

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какой водой вы моете пол? Горячей, тёплой, холодной? Оказывается, выбор температуры напрямую влияет на чистоту и долговечность покрытия.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Линолеум

Ламинат следует мыть только тёплой водой — горячая испаряется слишком быстро, оставляя некрасивые разводы. Кроме того, избыток влаги может повредить стыки, и со временем покрытие начнёт деформироваться.

Винил хоть и прочен, но не переносит высоких температур, поэтому пароочистители и кипяток противопоказаны. Достаточно слегка тёплой воды с мягким моющим средством. Линолеум же, наоборот, не боится горячей воды — она поможет избавиться от стойких загрязнений.

А вот холодная вода пригодится при чистке деликатных покрытий — паркета и деревянных панелей. Высокая температура может испортить древесину, нарушить структуру лака или привести к разбуханию досок.

Выбирая правильную температуру воды, можно не только сделать полы чище, но и сохранить их внешний вид надолго, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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