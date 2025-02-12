Жильё в Москве дорожает: чего ожидать покупателям

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице произошло повышение цен на квартиры, о чём сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Москва, вид на район Якиманка

Как сообщил эксперт, по итогам января 2025 года, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы и Новой Москвы составила 559,8 тысячи рублей. За месяц этот показатель увеличился на 4,7%. В частности, массовые новостройки подорожали на 4,5% до 338,8 тысячи рублей за квадратный метр, проекты бизнес-класса — на 2,5% до 472,7 тысячи рублей за квадратный метр, премиум-класса — на 2,2% до 802,1 тысячи рублей за квадратный метр, а элитные проекты — на 2,3% до 2,19 миллиона рублей за квадратный метр. Цены на жильё в Новой Москве выросли на 2,6% до 256,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Согласно словам Сырцова, наиболее заметное увеличение средней цены наблюдалось в Троицком административном округе Новой Москвы. Здесь новостройки подорожали на 7,1%, достигнув 266,3 тысячи рублей за квадратный метр. С октября 2024 года Троицкий округ стал опережать Зеленоградский по средней цене, несмотря на то, что последний официально относится к Старой Москве, пишет Газета.Ru.

Эксперт связывает эту тенденцию с сезонными факторами, такими как окончание новогодних скидок, реакция девелоперов на повышение тарифов и рост банковских ставок. Также он отмечает возможное достижение ключевой ставки (21%) плато и сохранение высокой инфляции (9,52% по итогам 2024 года).

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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