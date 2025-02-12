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Как сэкономить на коммунальных услугах: 4 проверенных способа снизить расходы

2:42
Недвижимость

Кандидат экономических наук Игорь Балынин из Финансового университета при Правительстве РФ рассказал о четырёх способах сократить расходы на коммунальные услуги. По его словам, эти меры могут снизить затраты до 40%.

Счётчик
Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счётчик

Первый совет — тщательно проанализировать свои расходы за последние три года. Это поможет выявить закономерности в потреблении коммунальных услуг и определить, растут ли они или снижаются. Важно учитывать не только суммы, но и физические объёмы потребления, такие как количество электроэнергии в киловаттах или воды в кубических метрах. Для более точного анализа необходимо иметь установленные счётчики.

Второй совет — изучить правила оплаты и свои объёмы потребления коммунальных услуг. Например, при политарифной системе оплаты за электроэнергию самый дорогой тариф действует в часы пик (обычно утром и вечером), самый дешёвый — ночью, а средний — в остальное время. В этом случае рекомендуется перенести часть потребления на ночные часы или раннее утро, пишет Газета.Ru.

Третий совет — если вы отсутствуете дома более пяти дней подряд, можно уменьшить плату за вывоз мусора. Месячная плата за эту услугу составляет 350 рублей. Если вы отсутствуете 20 дней в январе, вам нужно будет заплатить только за 11 дней: 11/31 * 350 = 124,20 рубля (вместо 350 рублей). Это экономия почти 65%. Важно помнить, что дни выбытия и прибытия также учитываются при расчёте. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и подтверждающими документами.

Четвёртый совет — не забывайте о пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Также существует риск приостановления их оказания, а возобновление может потребовать дополнительной платы, добавил эксперт.


Соблюдение этих рекомендаций может значительно сократить расходы на коммунальные услуги, оплачиваемые по счётчикам. По данным банка "Русский Стандарт", в 2024 году средний чек за коммуналку составил 4,2 тысячи рублей, что на 102 рубля больше, чем в четвёртом квартале 2023 года. Прогнозы на будущее неутешительны: с 1 июля 2025 года совокупный платёж за коммунальные услуги может вырасти на 11,9%.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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