Необычные способы использования обычного лимона: он заменит гору чистящих средств

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лимон — натуральный продукт, который не вызывает раздражения, головной боли, кашля или аллергии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимоны

Вместо этого он удалит различную грязь, известковый налет и въевшиеся пятна. Он обладает антибактериальным и дезинфицирующим действием, а содержащаяся в нем лимонная кислота разрушает частицы грязи. Лимонный сок обладает антисептическим действием: даже разбавленный водой, он убивает возбудителей дизентерии, паратифа, холеры и др.

Антисептические и бактерицидные свойства эфирного масла лимона не имеют себе равных. Можно просто протереть половинкой лимона краны, вентили, душевой шланг и душевую лейку, а затем промыть водой. Вы также можете протереть плитку, чтобы удалить мыльную пену.

Тем не менее важно помнить, что лимон является отбеливающим средством, и если у вас есть цветная затирка между плитками, следует быть осторожным.

Лимон подходит для полировки столовых приборов и украшений. Он освежит их, осветлит, продезинфицирует и удалит с них грязь и даже ржавчину. Чистить вещи можно прямо нарезанными фруктами или замочить их в лимонном соке.

Как отбелить белую одежду лимоном

Выжмите сок из лимона и добавьте его в миску с горячей водой. Замочите белую одежду в воде и лимонном соке на несколько часов или даже на ночь. После замачивания постирайте одежду как обычно.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



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