Ржавчина исчезнет без следа: простые способы защитить металл без химии

Самым простым и распространенным способом удаления ржавчины или окисления является использование смеси уксуса и лимонного сока. Смешайте эти два ингредиента в равных пропорциях и нанесите на ржавую поверхность с помощью губки. Лучше всего это делать в перчатках. Важно, чтобы смесь не пересыхала, поэтому ее нужно периодически обновлять.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ржавчина

Пищевая сода обладает щелочными свойствами, которые нейтрализуют кислотность ржавчины и способствуют ее растворению. Сода также является абразивом, который мягко очищает металл от ржавого налета, не повреждая его структуру. Пищевой содой можно удалить ржавчину с разных видов металла, таких как железо, сталь, алюминий, медь.

Разведите в воде пищевую соду до густой консистенции и нанесите смесь на поверхность. Через 30-60 минут, в зависимости от глубины коррозии, смойте ее водой или удалите сухой тряпкой и вытрите поверхность насухо.

Как предотвратить ржавчину

Поверхностная покраска — самый известный и доступный способ предотвратить образование ржавчины и коррозии металла.

Ни влага, ни окислители не будут взаимодействовать с металлом и не будет коррозии. Если на поверхности образовались сколы или царапины, необходимо нанести новый слой краски.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.



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