Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Россиянам предрекли рост счетов за отопление
Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?
Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде
Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца
Пятна на белых носках? Эти средства решат вашу проблему!
5 шагов к идеальному макияжу: инструкция для новичков
Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения
Что подарить на 14 февраля: идеи оригинальных бюджетных подарков 

Ароматические свечи: что это такое и как этим пользоваться

2:22
Недвижимость

Аромасвечи представляют собой не только стильный элемент декора, но и замечательный способ формирования уютной и расслабляющей атмосферы. Они наполняют помещение приятными ароматами, оказывающими влияние на наше эмоциональное состояние, способствуя снятию стресса и обеспечивая общее ощущение гармонии.

ароматические свечи, праздничные
Фото: Wikimedia Commons by Laurent.Jamaire is licensed under Public domain
ароматические свечи, праздничные

Когда вы выбираете аромасвечу, первым делом стоит обратить внимание на ее составляющие. Свечи высокого качества, как правило, создаются из натурального воска, такого как соя, пчелиный или кокосовый. Эти материалы обеспечивают более чистое и медленное сгорание по сравнению с парафиновыми, избегая выделения вредных веществ.

Ароматы таких свечей могут быть очень разнообразными: от освежающих цветочных до сладковатых и земляных. Ваш выбор зависит от личных предпочтений и того настроения, которое вы хотите создать в окружающей обстановке. Например, для достижения спокойствия и расслабления подойдут ароматы лаванды, жасмина и ванили. Если вы стремитесь к энергии и бодрствованию, выбирайте свечи с цитрусовыми нотками, такими как апельсин или грейпфрут, а также мяту. Для уютной и теплой атмосферы хорошо подойдут корица, гвоздика и древесные акценты.

Также обратите внимание на то, как аромат распространяется в комнате. Свечи высокого качества излучают интенсивный, натуральный запах, который не вызывает дискомфорта или головной боли. Если есть возможность, обычным делом станет протестировать ароматическую свечу перед покупкой.

Чтобы создать желаемую атмосферу, зажигайте несколько свечей в одной комнате — это поможет создать более уединенное, интимное пространство. Попробуйте комбинировать разные ароматы, чтобы достичь уникального впечатления. Например, для релаксации неплохо подойдет зажжение свечи во время принятия ванны, медитации или занятия йогой — это позволит усилить эффект расслабления и сосредоточиться на себе. На праздниках или семейных встречах ароматические свечи могут добавить особое настроение и атмосферу, делая событие по-настоящему запоминающимся.

Уточнения

Свеча́ — изделие, приспособление для освещения (изначально) или для некоторых других целей, чаще всего в виде цилиндра из твёрдого горючего материала, который в растопленном виде подводится к пламени с помощью фитиля (фитиль проходит вдоль цилиндра по его центру).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Новости спорта
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев Генерал Липовой рассказал, почему ВС РФ не форсируют освобождение Курской области Любовь Степушова Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Последние материалы
На могилу Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии: самая красивая на Троекуровском кладбище
Эти мины сыграли злую шутку с украинскими войсками — что произошло в подземных ходах?
Актриса Марина Дюжева рассказала о своем выздоровлении после рака горла
Безбедная старость: как сохранить и приумножить деньги к пенсии
Садальский сообщил о новом уровне отношений с Пугачёвой: поздравьте меня
Жена Курбана Омарова показала фигуру спустя четыре дня после родов
Это новое оружие изменило тактику ударов: что известно о запуске Калибров
Спрос на вторичное дорогое жилье в России снизился на 10 %
Прибалтика отключилась от БРЭЛЛ, а цены на электричество взлетели: гуд бай, Ленин?
Генерал Липовой рассказал, почему ВС РФ не форсируют освобождение Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.