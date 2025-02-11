Спрос на вторичное дорогое жилье в России снизился на 10 %

По итогам 2024 года на рынке первичной недвижимости в России наблюдается снижение спроса на элитное жилье, составившее 10 процентов по сравнению с 2023 годом.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

Средний срок продажи недвижимости в прошлом году составил 2,7 года. При этом около 35 процентов объектов были выставлены на продажу менее года, 23 процента — около года, 42 процента — более двух лет, а 11 процентов оставались на рынке более семи лет, сообщают "Известия".

Интересно отметить, что объем дорогого жилья увеличился: средняя площадь проданных объектов возросла на шесть процентов и достигла 149,3 квадратных метра. Также наблюдается рост средней стоимости недвижимости, которая увеличилась на 14 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 141,6 миллиона рублей.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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