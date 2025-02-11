Число микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз

В Москве наблюдается стремительный рост предложения микроквартир — за последние три года количество жилых помещений площадью до 28 квадратных метров на арендном рынке увеличилось в семь раз.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

На февраль 2025 года в столице выставлено на аренду приблизительно 1500 таких квартир. Для сравнения, пять лет назад выбор подобных объектов был всего 220. В настоящее время микроквартиры доступны в 105 районах города, тогда как в начале 2020 года их предлагали лишь в 69. Эта тенденция объясняется активными вложениями в жилье в период действия налоговых льгот на новые постройки. Множество россиян решило приобрести недорогие квартиры с привлекательной процентной ставкой по ипотеке, а сейчас либо продают их с целью улучшить жилищные условия, либо сдают в аренду.

Наибольшее количество малогабаритного жилья сосредоточено в таких районах, как Коммунарка, Очаково-Матвеевское, Внуково, Нижегородский и Троицк. Именно в этих местах в последние годы велось активное строительство нового жилья, что подчеркивают аналитики.

Владельцы микроквартир, как правило, предлагают аренду на более выгодных условиях по сравнению с другими небольшими объектами. При этом аренда квартир площадью до 28 квадратных метров оказывается на восемь процентов дешевле, чем аренда студий большего метража, и на 15 процентов по сравнению с однокомнатными квартирами, сообщает РБК.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено, но на рынке недвижимости оно распространено широко, иногда употребляется просто «студия».



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