Мечта о доме без ипотеки может стать реальностью — вот что нужно знать

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В условиях высоких ставок по ипотеке многие задумываются о покупке жилья без привлечения стандартного банковского кредита. Рассмотрим альтернативные способы, которые помогут приобрести недвижимость без рыночной ипотеки и значительных личных накоплений.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Доступные варианты покупки квартиры

Рассрочка от застройщиков: позволяет внести часть стоимости квартиры сразу, а остаток выплачивать по графику без банковского кредита.

позволяет внести часть стоимости квартиры сразу, а остаток выплачивать по графику без банковского кредита. Траншевая ипотека: кредит выдаётся поэтапно, что снижает ежемесячную нагрузку.

кредит выдаётся поэтапно, что снижает ежемесячную нагрузку. Альтернативная (встречная) сделка: одновременная продажа одной квартиры и покупка другой без участия ипотеки.

одновременная продажа одной квартиры и покупка другой без участия ипотеки. Жилищные строительные кооперативы: коллективное финансирование строительства или покупки жилья.

коллективное финансирование строительства или покупки жилья. Трейд-ин: обмен старой квартиры на новую с доплатой.

обмен старой квартиры на новую с доплатой. Заем или кредит по льготной ставке от работодателя: некоторые компании субсидируют ставки по жилищным программам для сотрудников.

некоторые компании субсидируют ставки по жилищным программам для сотрудников. Перевод долга: покупка квартиры с действующей ипотекой продавца на выгодных условиях.

покупка квартиры с действующей ипотекой продавца на выгодных условиях. Лизинг недвижимости: возможность проживания в квартире с последующим выкупом.

возможность проживания в квартире с последующим выкупом. Пожизненная рента: договорённость с пожилым владельцем недвижимости о ежемесячных выплатах в обмен на право собственности.

На что обратить внимание

Условия рассрочки у застройщиков различаются, возможны удорожания.

Жилищные кооперативы могут быть рискованными из-за недостаточного регулирования.

Перевод долга доступен не во всех банках и применяется только к рыночной ипотеке.

Лизинг недвижимости редко встречается и требует тщательного анализа условий.

Покупка квартиры без традиционной ипотеки возможна, если рассмотреть альтернативные варианты. Важно учитывать все плюсы и минусы каждого способа, чтобы избежать дополнительных рисков и выбрать наиболее подходящий вариант.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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