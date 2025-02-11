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Мечта о доме без ипотеки может стать реальностью — вот что нужно знать

2:02
Недвижимость

В условиях высоких ставок по ипотеке многие задумываются о покупке жилья без привлечения стандартного банковского кредита. Рассмотрим альтернативные способы, которые помогут приобрести недвижимость без рыночной ипотеки и значительных личных накоплений.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Доступные варианты покупки квартиры

  • Рассрочка от застройщиков: позволяет внести часть стоимости квартиры сразу, а остаток выплачивать по графику без банковского кредита.
  • Траншевая ипотека: кредит выдаётся поэтапно, что снижает ежемесячную нагрузку.
  • Альтернативная (встречная) сделка: одновременная продажа одной квартиры и покупка другой без участия ипотеки.
  • Жилищные строительные кооперативы: коллективное финансирование строительства или покупки жилья.
  • Трейд-ин: обмен старой квартиры на новую с доплатой.
  • Заем или кредит по льготной ставке от работодателя: некоторые компании субсидируют ставки по жилищным программам для сотрудников.
  • Перевод долга: покупка квартиры с действующей ипотекой продавца на выгодных условиях.
  • Лизинг недвижимости: возможность проживания в квартире с последующим выкупом.
  • Пожизненная рента: договорённость с пожилым владельцем недвижимости о ежемесячных выплатах в обмен на право собственности.

На что обратить внимание

  • Условия рассрочки у застройщиков различаются, возможны удорожания.
  • Жилищные кооперативы могут быть рискованными из-за недостаточного регулирования.
  • Перевод долга доступен не во всех банках и применяется только к рыночной ипотеке.
  • Лизинг недвижимости редко встречается и требует тщательного анализа условий.

Покупка квартиры без традиционной ипотеки возможна, если рассмотреть альтернативные варианты. Важно учитывать все плюсы и минусы каждого способа, чтобы избежать дополнительных рисков и выбрать наиболее подходящий вариант.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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