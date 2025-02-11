Мечта о доме без ипотеки может стать реальностью — вот что нужно знать

В условиях высоких ставок по ипотеке многие задумываются о покупке жилья без привлечения стандартного банковского кредита. Рассмотрим альтернативные способы, которые помогут приобрести недвижимость без рыночной ипотеки и значительных личных накоплений.
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Ипотека
Доступные варианты покупки квартиры
Рассрочка от застройщиков: позволяет внести часть стоимости квартиры сразу, а остаток выплачивать по графику без банковского кредита.
Траншевая ипотека: кредит выдаётся поэтапно, что снижает ежемесячную нагрузку.
Альтернативная (встречная) сделка: одновременная продажа одной квартиры и покупка другой без участия ипотеки.
Жилищные строительные кооперативы: коллективное финансирование строительства или покупки жилья.
Трейд-ин: обмен старой квартиры на новую с доплатой.
Заем или кредит по льготной ставке от работодателя: некоторые компании субсидируют ставки по жилищным программам для сотрудников.
Перевод долга: покупка квартиры с действующей ипотекой продавца на выгодных условиях.
Лизинг недвижимости: возможность проживания в квартире с последующим выкупом.
Пожизненная рента: договорённость с пожилым владельцем недвижимости о ежемесячных выплатах в обмен на право собственности.
На что обратить внимание
Условия рассрочки у застройщиков различаются, возможны удорожания.
Жилищные кооперативы могут быть рискованными из-за недостаточного регулирования.
Перевод долга доступен не во всех банках и применяется только к рыночной ипотеке.
Лизинг недвижимости редко встречается и требует тщательного анализа условий.
Покупка квартиры без традиционной ипотеки возможна, если рассмотреть альтернативные варианты. Важно учитывать все плюсы и минусы каждого способа, чтобы избежать дополнительных рисков и выбрать наиболее подходящий вариант.
Уточнения
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.