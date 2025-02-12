Кладовки вместо балконов: новый тренд захватывает Россию

Продажи кладовых помещений в новостройках России выросли до рекордных значений. Одна из главных причин — сокращение средней площади квартир и исчезновение балконов, традиционно использовавшихся для хранения вещей.
По данным Dataflat. ru, в 2024 году в стране было продано 67 тысяч кладовок, что на 17% больше, чем годом ранее. В Москве спрос на подсобные помещения увеличился на 32,2%, достигнув 17,85 тысячи сделок, сообщает сервис bnMAP. pro.
Интерес к кладовкам растет на фоне спада продаж первичного жилья:
Наибольший рост спроса на кладовки зафиксирован в сегменте комфорт-класса — на 34,1% (12,95 тысячи сделок). В бизнес- и премиум-классе продажи выросли на 25,9% и 35% соответственно.
В топ-10 регионов по продажам кладовых помещений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли:
Эксперты объясняют ажиотажное внимание к кладовкам несколькими факторами:
По данным "Метриума", из-за высокого спроса предложение кладовок в Москве сократилось на 1,3%, а цены выросли:
Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса. Владельцы новостроек, сдаваемых в эксплуатацию в ближайшее время, начнут искать места для хранения, что приведет к еще большему дефициту кладовок и дальнейшему росту цен.
Чула́н или кладовая, или кладовка - подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания длительного хранения, вещей, предметов быта.
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