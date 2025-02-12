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Кладовки вместо балконов: новый тренд захватывает Россию

3:24
Недвижимость

Продажи кладовых помещений в новостройках России выросли до рекордных значений. Одна из главных причин — сокращение средней площади квартир и исчезновение балконов, традиционно использовавшихся для хранения вещей.

Кладовка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кладовка

Рынок кладовок на подъеме

По данным Dataflat. ru, в 2024 году в стране было продано 67 тысяч кладовок, что на 17% больше, чем годом ранее. В Москве спрос на подсобные помещения увеличился на 32,2%, достигнув 17,85 тысячи сделок, сообщает сервис bnMAP. pro.

Интерес к кладовкам растет на фоне спада продаж первичного жилья:

  • В Москве продажи новостроек снизились на 24,6%.
  • В среднем по России — на 22%.

Наибольший рост спроса на кладовки зафиксирован в сегменте комфорт-класса — на 34,1% (12,95 тысячи сделок). В бизнес- и премиум-классе продажи выросли на 25,9% и 35% соответственно.

В топ-10 регионов по продажам кладовых помещений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли:

  • Краснодарский край,
  • Калининградская область,
  • Чувашская Республика,
  • Пермский и Хабаровский края,
  • Республика Башкортостан,
  • Иркутская, Тюменская, Свердловская области,
  • Приморский край.

Почему россияне массово скупают кладовки

Эксперты объясняют ажиотажное внимание к кладовкам несколькими факторами:

  • Сокращениеплощадиквартир: за последние 20 лет средний метраж жилья в новостройках сократился на 36%, до 51 м², отмечает "Дом.РФ". В Москве за последние 4 года средняя площадь квартиры уменьшилась с 69,5 м² до 58,3 м².
  • Отсутствиебалконов: в большинстве новых жилых комплексов балконы либо отсутствуют, либо их делают небольшими, что лишает жильцов традиционного места для хранения сезонных вещей.
  • Изменениепотребительскихпривычек: современные покупатели предпочитают не загромождать жилое пространство и используют отдельные помещения для хранения.
  • Девелоперскиеакции: застройщики предлагают кладовки в подарок или со скидкой при покупке квартиры, что также способствует росту продаж.

Как изменились цены

По данным "Метриума", из-за высокого спроса предложение кладовок в Москве сократилось на 1,3%, а цены выросли:

  • В столице средняя стоимость келлера выросла на 20,9%, достигнув 1,2 млн рублей.
  • В целом по стране кладовые подорожали на 23%, в среднем до 54 тысяч рублей за помещение.

Что будет с рынком кладовок в 2025 году

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса. Владельцы новостроек, сдаваемых в эксплуатацию в ближайшее время, начнут искать места для хранения, что приведет к еще большему дефициту кладовок и дальнейшему росту цен.

Уточнения

Чула́н или кладовая, или кладовка - подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания длительного хранения, вещей, предметов быта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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