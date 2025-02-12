Одежда испачкана зелёнкой: используйте эти лайфхаки для удаления пятен

Попавшее на одежду пятно зелёнки может стать настоящей проблемой, ведь этот антисептик обладает стойким пигментом. Однако существуют простые и эффективные методы, которые помогут справиться с загрязнением без ущерба для ткани.
Этот отбеливатель хорошо справляется с пятнами на светлых тканях:
Перед применением проверьте реакцию ткани на небольшом участке.
Хороший вариант для синтетики, например, полиэстера и нейлона:
Эти средства растворяют зелёнку, не повреждая большинство тканей:
Рекомендуется протестировать этот метод на незаметном участке одежды.
Отличный вариант для чувствительных тканей:
Удалить пятно зелёнки в домашних условиях вполне реально, если действовать быстро и подобрать подходящее средство. Главное — учитывать тип ткани и перед применением агрессивных веществ проверять их действие на незаметном участке.
Зелёнка — бытовое название раствора бриллиантового зелёного и некоторых содержащих его антисептических средств (таких, как жидкость Новикова).
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