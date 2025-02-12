Одежда испачкана зелёнкой: используйте эти лайфхаки для удаления пятен

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Попавшее на одежду пятно зелёнки может стать настоящей проблемой, ведь этот антисептик обладает стойким пигментом. Однако существуют простые и эффективные методы, которые помогут справиться с загрязнением без ущерба для ткани.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Пятно от зеленки

Лучшие способы удаления пятен зелёнки

Перекись водорода

Этот отбеливатель хорошо справляется с пятнами на светлых тканях:

Смешайте перекись водорода с водой (1:1).

Нанесите на пятно и оставьте на несколько минут.

Смойте большим количеством воды и постирайте вещь обычным способом.

Перед применением проверьте реакцию ткани на небольшом участке.

Нашатырный спирт

Хороший вариант для синтетики, например, полиэстера и нейлона:

Промокните пятно нашатырем и дайте ему впитаться.

Затем постирайте вещь с порошком или мылом.

Спирт или водка

Эти средства растворяют зелёнку, не повреждая большинство тканей:

Смочите ватный диск спиртом или водкой.

Обработайте пятно, подождите несколько минут и постирайте вещь.

Рекомендуется протестировать этот метод на незаметном участке одежды.

Хозяйственное мыло

Отличный вариант для чувствительных тканей:

Намочите пятно и обильно натрите хозяйственным мылом.

Оставьте на 10-15 минут, затем постирайте в тёплой воде.

Пятновыводители

Некоторые промышленные средства помогают эффективно удалить пятна зелёнки. Выбирайте пятновыводители с перекисью водорода или хлоринолом, следуйте инструкции на упаковке и заранее тестируйте на небольшом участке ткани.

Удалить пятно зелёнки в домашних условиях вполне реально, если действовать быстро и подобрать подходящее средство. Главное — учитывать тип ткани и перед применением агрессивных веществ проверять их действие на незаметном участке.

Уточнения

Зелёнка — бытовое название раствора бриллиантового зелёного и некоторых содержащих его антисептических средств (таких, как жидкость Новикова).



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