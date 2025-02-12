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Одежда испачкана зелёнкой: используйте эти лайфхаки для удаления пятен

1:58
Недвижимость

Попавшее на одежду пятно зелёнки может стать настоящей проблемой, ведь этот антисептик обладает стойким пигментом. Однако существуют простые и эффективные методы, которые помогут справиться с загрязнением без ущерба для ткани.

Пятно от зеленки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пятно от зеленки

Лучшие способы удаления пятен зелёнки

Перекись водорода

Этот отбеливатель хорошо справляется с пятнами на светлых тканях:

  • Смешайте перекись водорода с водой (1:1).
  • Нанесите на пятно и оставьте на несколько минут.
  • Смойте большим количеством воды и постирайте вещь обычным способом.

Перед применением проверьте реакцию ткани на небольшом участке.

Нашатырный спирт

Хороший вариант для синтетики, например, полиэстера и нейлона:

  • Промокните пятно нашатырем и дайте ему впитаться.
  • Затем постирайте вещь с порошком или мылом.

Спирт или водка

Эти средства растворяют зелёнку, не повреждая большинство тканей:

  • Смочите ватный диск спиртом или водкой.
  • Обработайте пятно, подождите несколько минут и постирайте вещь.

Рекомендуется протестировать этот метод на незаметном участке одежды.

Хозяйственное мыло

Отличный вариант для чувствительных тканей:

  • Намочите пятно и обильно натрите хозяйственным мылом.
  • Оставьте на 10-15 минут, затем постирайте в тёплой воде.

Пятновыводители

  • Некоторые промышленные средства помогают эффективно удалить пятна зелёнки. Выбирайте пятновыводители с перекисью водорода или хлоринолом, следуйте инструкции на упаковке и заранее тестируйте на небольшом участке ткани.

Удалить пятно зелёнки в домашних условиях вполне реально, если действовать быстро и подобрать подходящее средство. Главное — учитывать тип ткани и перед применением агрессивных веществ проверять их действие на незаметном участке.

Уточнения

Зелёнка — бытовое название раствора бриллиантового зелёного и некоторых содержащих его антисептических средств (таких, как жидкость Новикова).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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