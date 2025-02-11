Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Моль на кухне — это настоящий кошмар. Выбрасывать заражённые продукты, чистить кладовую, бояться, что вредители снова появятся — знакомо?

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

Есть простой британский способ, который защитит ваши запасы навсегда. Первым делом нужно найти очаг заражения. Проверьте муку, крупы, макароны, орехи и сладости — моль особенно их любит.

Обратите внимание на мелкие дырочки в упаковках и белые личинки. Если заметили что-то подозрительное, сразу выбрасывайте эти продукты. Дальше — генеральная уборка.

Нужно тщательно пропылесосить кладовую, чтобы убрать все возможные яйца моли, и протереть полки уксусом или мыльным раствором. Это уничтожит остатки вредителей. Чтобы защититься от новой атаки, храните все сыпучие продукты в герметичных контейнерах из стекла или пластика.

Регулярно проверяйте продукты и следите за чистотой на кухне. Никогда не используйте пестициды рядом с едой — обычный уксус справится с молью не хуже химии, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.



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