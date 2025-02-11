Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате
Загадка Плато Путорана: озёрные попугаи, которых больше нигде нет в мире

Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне

1:10
Недвижимость

Моль на кухне — это настоящий кошмар. Выбрасывать заражённые продукты, чистить кладовую, бояться, что вредители снова появятся — знакомо?

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

Есть простой британский способ, который защитит ваши запасы навсегда. Первым делом нужно найти очаг заражения. Проверьте муку, крупы, макароны, орехи и сладости — моль особенно их любит.

Обратите внимание на мелкие дырочки в упаковках и белые личинки. Если заметили что-то подозрительное, сразу выбрасывайте эти продукты. Дальше — генеральная уборка.

Нужно тщательно пропылесосить кладовую, чтобы убрать все возможные яйца моли, и протереть полки уксусом или мыльным раствором. Это уничтожит остатки вредителей. Чтобы защититься от новой атаки, храните все сыпучие продукты в герметичных контейнерах из стекла или пластика.

Регулярно проверяйте продукты и следите за чистотой на кухне. Никогда не используйте пестициды рядом с едой — обычный уксус справится с молью не хуже химии, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате
Загадка Плато Путорана: озёрные попугаи, которых больше нигде нет в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.