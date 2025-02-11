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Скрытая угроза для здоровья: немедленно выбросьте сковородку с антипригарным покрытием

1:09
Недвижимость

Вы привыкли к своей старой кухонной утвари и не хотите с ней расставаться? Возможно, пора пересмотреть это решение. Некоторые инструменты на вашей кухне могут представлять скрытую угрозу вашему здоровью.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Опасность антипригарных сковородок

Если ваша сковорода с антипригарным покрытием поцарапана, она может выделять в пищу вредные вещества.

Особенно опасно нагревать такие сковородки на высоких температурах — токсичные соединения могут попадать в ваш организм с каждым приёмом пищи.

Деревянные ложки — скрытый рассадник бактерий

Дерево — пористый материал, и со временем в ложках образуются микротрещины. В них застревают частицы пищи, создавая идеальную среду для бактерий. Если ваша ложка треснула, потемнела или неприятно пахнет — пора её заменить!

Когда менять кухонную утварь?

  1. Сковороды: при появлении царапин, облупившегося покрытия или потемнений.
  2. Деревянные ложки: при трещинах, изменении цвета или запаха.
  3. Ножи: при сильном затуплении или сколах на лезвии.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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