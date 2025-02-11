Скрытая угроза для здоровья: немедленно выбросьте сковородку с антипригарным покрытием

Вы привыкли к своей старой кухонной утвари и не хотите с ней расставаться? Возможно, пора пересмотреть это решение. Некоторые инструменты на вашей кухне могут представлять скрытую угрозу вашему здоровью.
Если ваша сковорода с антипригарным покрытием поцарапана, она может выделять в пищу вредные вещества.
Особенно опасно нагревать такие сковородки на высоких температурах — токсичные соединения могут попадать в ваш организм с каждым приёмом пищи.
Дерево — пористый материал, и со временем в ложках образуются микротрещины. В них застревают частицы пищи, создавая идеальную среду для бактерий. Если ваша ложка треснула, потемнела или неприятно пахнет — пора её заменить!
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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