Скрытая угроза для здоровья: немедленно выбросьте сковородку с антипригарным покрытием

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы привыкли к своей старой кухонной утвари и не хотите с ней расставаться? Возможно, пора пересмотреть это решение. Некоторые инструменты на вашей кухне могут представлять скрытую угрозу вашему здоровью.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Опасность антипригарных сковородок

Если ваша сковорода с антипригарным покрытием поцарапана, она может выделять в пищу вредные вещества.

Особенно опасно нагревать такие сковородки на высоких температурах — токсичные соединения могут попадать в ваш организм с каждым приёмом пищи.

Деревянные ложки — скрытый рассадник бактерий

Дерево — пористый материал, и со временем в ложках образуются микротрещины. В них застревают частицы пищи, создавая идеальную среду для бактерий. Если ваша ложка треснула, потемнела или неприятно пахнет — пора её заменить!

Когда менять кухонную утварь?

Сковороды: при появлении царапин, облупившегося покрытия или потемнений. Деревянные ложки: при трещинах, изменении цвета или запаха. Ножи: при сильном затуплении или сколах на лезвии.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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